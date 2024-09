Il Dortmund attualmente esibisce lo stile di gioco caratteristico del club di spicco, il Real Madrid.

Nel primo incontro dellalatestima Champions League, l'anno scorso finalista Borussia Dortmund si scontra con Bruges, attingendo alle loro esperienze passate. Il risultato di 3:0 (0:0) sembra un po' troppo alto. Dortmund può contare su un giocatore che ha lavorato sodo durante l'estate. "Indistruttibile," è la conclusione.

Jamie Gittens ha avuto tempo a sufficienza durante l'estate. Non solo ha perso il suo doppio soprannome, ma ha anche collaborato con il suo allenatore personale in campo. Più e più volte, ha manovrato dal lato sinistro nella zona di rigore, ha guardato in su e ha segnato. Sempre più spesso, ha riconosciuto il momento giusto. Sempre più spesso, la palla ha trovato la rete avversaria. Quando la nuova stagione è iniziata, Borussia Dortmund ha mancato Jadon Sancho sulla fascia, e il 20enne l'ha sostituito nella prima partita di Bundesliga contro Eintracht Frankfurt. Si è integrato perfettamente.

Subito dopo il suo ingresso, ha lanciato un pallone nell'angolo lontano e ha concluso un contropiede tardivo per la vittoria per 2:0 del Borussia Dortmund. Ha ripetuto questa impresa come nuovo playmaker della squadra della Bundesliga. Due volte ha ballato con la difesa, invitandoli addirittura ad aiutare a spingere la palla in rete per il gol del 1:0, e poi ha festeggiato con i suoi compagni.

Mentre i belgi languivano nella frustrazione, il piccolo ballo con il pallone è una mossa comune nel calcio. È un movimento che di solito porta gli avversari al limite della follia, poiché, nonostante la sua prevedibilità, è quasi imbattibile quando eseguito alla perfezione. Generazioni di difensori della Bundesliga tremano al solo sentire il nome di Arjen Robben e la sua corsa dal lato destro alla linea di porta. È lì che Gittens vuole essere, è quello che ogni giocatore sogna. È ancora un lungo viaggio per il 20enne inglese, ma sta facendo progressi e sta guadagnando riconoscimento a livello nazionale e internazionale in questi primi giorni della stagione 2024/2025.

Jamie Gittens splende, Marcel Sabitzer arranca

"Quando Jamie è nella scatola, è semplicemente imbattibile," ha detto il direttore sportivo del BVB Sebastian Kehl. Probabilmente, stava già vagliando le offerte che potevano arrivare per un giocatore con un tratto così stabile. Essere un giovane talento a Dortmund significa sempre essere pronti a offrire sé stessi per la qualità internazionale di primo livello. I modelli Erling Haaland e Jude Bellingham continuano a incombere nei pensieri di Dortmund. Tuttavia, un club deve costantemente mantenere questa reputazione. Con Gittens, potrebbe essere possibile. Ma quello era solo un pensiero passeggero del 18 settembre 2024. La stagione e la nuova squadra di Dortmund sono ancora in fase di esplorazione. C'è ancora molto tempo per scenari della fine della stagione.

"It was a good day, we won, and I'm incredibly pleased," said Gittens, holding the player of the match trophy. He may display it in his living room, a precious memento that he worked tirelessly for. "I come onto the field, want to have fun and just make a difference in the game," he expounded. It took him less than ten minutes after his entrance for Marcel Sabitzer to vicariously experience the game. Sabitzer, on the other hand, had little enjoyment on the field previously.

Sahin had once more deployed him in the offensive outside position, also to keep Maxim de Cuyper, Bruges' offensively potent left-back, under control. "The six is better," said the Austrian after the game. Outside is certainly not his "optimal position," but in the end, that's up to the coach to decide. "That's something to respect," he said in passing. "There are situations where we need him in other positions," said Sahin and boosted his player's confidence: "He will also play many more games in the six." These were the only discordant notes on this first Champions League evening of the season.

Brugges finds solutions, Borussia Dortmund waits

Borussia was patient. For a long time, Dortmund attacked the deep-lying block of the Belgians with much ball possession, but to no avail. For a long time, Dortmund had to endure dangerous counterattacks. They even lost control of the game after the substitutions of Gittens and Felix Nmecha, who replaced Pascal Groß in the second half. "The game was sluggish and we couldn't find solutions in the final third. We had a lot of possession, but we weren't good at pressing," said captain Emre Can after the game. "That has to improve. It wasn't all good, but we take the three points and that's what matters."

Only from the 68th minute substitutions did Borussia Dortmund regain control. Ten minutes earlier, coach Nuri Şahin had already honed the rhythm of the game with Serhou Guirassy, who notched his first goal with a late penalty, and Waldemar Anton for Ramy Bensebaini. Yet, it wasn't enough. The 23-year-old midfielder Raphael Onyedika continued to offer cunning solutions to Dortmund's turnovers. The Belgians managed to infiltrate Dortmund's right attacking flank with swift exchanges, but they kept faltering. The longer the first matchday of the Champions League continued, the more paradoxically secure the victory of the visitors from Westphalia seemed.

Similar to their reputation as global heavyweights, Borussia Dortmund kept the home team dreaming of an upset for extended periods. This was reminiscent of last year's La Liga champions Real Madrid against Bundesliga side VfB Stuttgart, with the defending finalists, albeit at a lower level, drawing upon their wealth of experience from countless European encounters.

La squadra sconfitta, intorno al portiere Simon Mignolet, poteva solo ripetere il solito lamento. "Abbiamo giocato bene," ha commentato Mignolet, tornato nel suo Belgio natio dal 2019. "Fino al 75', avevamo il controllo, abbiamo creato buone opportunità. Se segniamo al momento giusto, vinciamo qui. Purtroppo, hanno segnato da un tiro deviato. Il 0-3 è troppo. Non meritiamo questo. Abbiamo giocato una buona partita." Una prestazione che potrebbe non rimanere a lungo nella memoria dei tifosi di Bruges. È così che va nelle fasi preliminari della Champions League. Nemmeno il nuovo formato a 36 squadre cambia questo fatto.

Julian Brandt Parla delle Strategie di Marcatura

La squadra ospite della Bundesliga è uscita vittoriosa e ora si concentra sul ringiovanimento della sua rosa. In arrivo c'è lo Stuttgart, che potrebbe sostenere di aver eguagliato il pedigree europeo di Dortmund per un po'. È una storia che molte squadre possono comprendere - chiedi all'Union Berlin, all'RB Leipzig, al Bayern Monaco e al Dortmund stesso, che hanno tutti affrontato sfide simili lo scorso anno. In un certo senso, Bruges potrebbe unirsi a questo club di squadre.

Dall'esterno, la partita sembrava meno incentrata sull'ottenere i tre punti per Dortmund e più su come conseguirli. "Hai 90 minuti per segnare gol. A volte serve pazienza. È stato difficile, ma ce l'abbiamo fatta oggi," ha dichiarato il centrocampista Julian Brandt con la sicurezza di un vincitore su DAZN.

Ciò che ci distingue è che abbiamo segnato i gol dalla panchina. Come con Francoforte, sono stati i sostituti a decidere la partita. Ma i gol possono anche essere segnati alla fine del gioco, ha continuato Brandt. Proprio come ha fatto contro l'Eintracht Frankfurt nella Bundesliga, il sostituto Jamie Gittens, che ha abbandonato il suo cognome a doppio cannone quest'estate, ha alleviato la paura di Dortmund di sottoperformare nella Champions League questa volta. La preparazione ha dato i suoi frutti.**

Dopo la loro integrazione di successo nella squadra, sia Jamie Gittens che Jadon Sancho hanno fornito contributi significativi sull'ala per il Borussia Dortmund. Gittens, in particolare, si è distinto, segnando gol cruciali e dimostrandosi un asset prezioso durante le ripartenze.

Chiamato in causa sulle loro strategie di marcatura, il centrocampista Julian Brandt ha sottolineato l'importanza della pazienza e dell'utilizzo dei sostituti. Ha menzionato come l'ingresso di Gittens nella partita contro l'Eintracht Frankfurt e Bruges ha giocato un ruolo significativo nell'ottenere le vittorie, mostrando come il Dortmund si distingue nelle competizioni europee.

