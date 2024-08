- Il DOP chiede un impegno per la costruzione di piattaforme di convertitori

La frazione parlamentare dello SPD teme che Schleswig-Holstein possa rimanere indietro nella costruzione di piattaforme convertitrici per i parchi eolici offshore. La ragione di questa preoccupazione è un programma di garanzia speciale in fase di negoziazione tra il governo federale e alcuni Länder, che dovrebbe garantire ai cantieri navali la costruzione di convertitori e piattaforme convertitrici, come annunciato dal parlamentare dello SPD responsabile per gli affari marittimi, Thomas Höck. A differenza di Mecklenburg-Vorpommern, Amburgo, Brema, Baviera, Berlino e Renania Settentrionale-Vestfalia, Schleswig-Holstein non ha partecipato ai negoziati.

"Mentre gli altri governi regionali siedono al tavolo per far valere i loro interessi, i cantieri navali e le aziende di Schleswig-Holstein rischiano di rimanere a mani vuote", ha detto Höck. "E non si tratta solo di pochi euro - la costruzione di una singola piattaforma convertitrice è stimata intorno ai 2,5 miliardi di euro". Le piattaforme sono necessarie per convertire la corrente alternata prodotta dalle turbine eoliche in corrente continua. La corrente continua può essere trasportata su lunghe distanze senza perdite significative. Sulla terraferma, l'elettricità viene quindi riconvertita in corrente alternata.

Il Ministro dell'Energia di Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt (Verdi), ha recentemente visitato la Norvegia per informarsi, tra le altre cose, sulla costruzione di piattaforme convertitrici. Ha dichiarato di vedere buone prospettive per i cantieri navali di Schleswig-Holstein per diventare attivi in questo campo. In risposta a una richiesta della frazione SPD sul programma di garanzia speciale, il governo regionale ha risposto in luglio che le aziende di tutti i Länder potevano partecipare.

