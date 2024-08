Il documentario su Baywatch rivela la turbolenza adolescenziale

Scandalose confessioni dell'attore di "Baywatch" Jeremy Jackson: dopo la serie, ha ammesso di essere entrato nel trailer di Pamela Anderson e di aver annusato il suo costume da bagno.

Venti anni dopo la fine della celebre serie "Baywatch", i lifeguard di Malibu si riuniscono di nuovo. La riunione è principalmente dovuta agli sforzi dell'attrice Nicole Eggert, che ha interpretato Summer Quinn per due stagioni consecutive. Ha prodotto una nuova serie, "After Baywatch: Moments in the Sun", disponibile su Hulu negli Stati Uniti, in cui gli ex membri del cast condividono le loro esperienze di lavoro sullo show. Uno di questi membri del cast sconvolge tutti: Jeremy Jackson.

Jackson aveva solo dieci anni quando entrò nel cast di "Baywatch", interpretando il figlio del personaggio di David Hasselhoff, Mitch Buchannon. Ora ha 43 anni, ha trascorso la sua infanzia sul set insieme a icone del sesso come Pamela Anderson e Carmen Electra, il che ha portato a qualche azione discutibile guidata dagli ormoni dell'adolescenza.

Nel nuovo documentario, confessa di essere entrato nei trailer delle sue colleghe dopo lunghe giornate di riprese e di aver annusato i loro costumi da bagno sporchi, come riportato da "Page Six". "Crescere a 'Baywatch' è stato tremendo", ammette nel documentario. "Ero troppo giovane per dormire con le ragazze, ma abbastanza grande per volerlo". Poi dice esplicitamente: "Così, spesso entravo negli spogliatoi delle donne dopo che avevano finito di girare e prendevo i loro costumi da bagno sporchi". Nicole Eggert era il suo principale oggetto di desiderio.

Il suo comportamento inappropriato non si è fermato lì

Mentre si avvicinava all'ultimo anno sul set, tra il 1998 e il 1999, Jackson si è rivolto all'abuso di sostanze, sviluppando infine una dipendenza dalla metanfetamina. "Ricordo che David Hasselhoff mi ha chiesto una volta: 'Fumi erba o qualcosa del genere?' E ho pensato: 'Dio, pensano che io fumi erba?' Non potevo mai dirgli la verità. Cosa avrebbero pensato?" Ora, finalmente parla: "Se non hai passato cinque giorni senza dormire, fumando metanfetamina, e poi qualcuno ti guarda negli occhi e ti chiede: 'Stai bene?' è la cosa peggiore che possa succedere".

Nell'anno in cui la serie è finita, il 1999, è stato arrestato per reati legati alla droga. Ha trascorso 90 giorni in prigione e si è fatto ricoverare in una clinica di disintossicazione. "La mia vita mi stava sfuggendo dalle dita come sabbia", riassume. Ma Jackson non era pulito dopo quello. Nel 2005 è stato arrestato per aver stabilito un laboratorio di metanfetamina nella sua casa. Dieci anni dopo, nel 2015, è stato incarcerato di nuovo per aver accoltellato un uomo a Los Angeles.

La popolare serie televisiva "Baywatch" è andata in onda dal 1989 al 2001, ruotando intorno a una squadra di lifeguard che salvavano i bagnanti che affogavano e si occupavano dei loro stessi intrecci romantici. "After Baywatch: Moments in the Sun" presenta i momenti migliori e le sezioni dietro le quinte. Co-prodotta da "Baywatch" star Nicole Eggert, che ha rivelato pubblicamente la sua diagnosi di cancro al seno a dicembre 2023. Attualmente, l'attrice è in buona salute, lo ha condiviso con "People" magazine. Oltre ai suoi figli, la serie documentaria è stata un "distrazione meravigliosa" per lei.

