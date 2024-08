- Il DLRG riporta un minor numero di annegamenti in Essenza

In Assia, nove persone sono annegate nei primi sette mesi di quest'anno. Questo significa cinque in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo le statistiche dell'Associazione Tedesca di Salvamento (DLRG). Un decesso è stato registrato ciascuno a febbraio, aprile e giugno. A luglio, sei persone sono morte.

Secondo i dati, una vittima era tra i 16 e i 20 anni, tre tra i 41 e i 45, e altre tre tra i 61 e i 90. L'età di due vittime era ignota. Sette delle vittime erano maschi, una era femmina e il genere di una era ignoto. Cinque persone sono annegate in un fiume, tre in un lago e una in uno stagno.

"L'annegamento classico è silenzioso"

Michael Hohmann, Presidente della DLRG Assia, attribuisce la diminuzione attuale a diversi fattori: "I numeri dello scorso anno erano particolarmente alti, con diversi decessi già in primavera". Cita anche gli effetti del tempo: con il tempo variabile e la pioggia, meno persone sono andate a nuotare.

La DLRG consiglia costantemente di nuotare solo in aree balneari sorvegliate. "I numeri lo dimostrano: la maggior parte degli incidenti balneari avviene in laghi e fiumi non sorvegliati", dice Hohmann.

Consiglia anche agli appassionati di sport acquatici, come gli SUP, di indossare un giubbotto di salvataggio. Inoltre, le vittime di annegamento non vengono sempre notate: "L'annegamento classico è silenzioso", dice Hohmann. Pertanto, non si dovrebbe mai nuotare da soli nei laghi e nei fiumi.

A livello nazionale, sono state registrate almeno 253 morte per annegamento nei primi sette mesi - molte di più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando ce n'erano 35 in meno secondo i dati della DLRG.

La DLRG, come organizzazione privata di salvataggio acquatico, afferma di avere circa 580.000 membri. In Assia, i bagnini hanno raggiunto un record di quasi 65.000. Il patron dell'associazione è il Presidente federale Frank-Walter Steinmeier.

Secondo la DLRG, l'annegamento viene definito come immersione in o sotto l'acqua, che porta a una carenza di ossigeno pericolosa per la vita. Ciò può verificarsi mentre si è coscienti o incoscienti, ad esempio dopo una caduta o un tuffo in un ostacolo sommerso.

Il bilancio intermedio della DLRG Assia potrebbe mostrare una diminuzione delle operazioni di soccorso a causa della riduzione dei casi di annegamento quest'anno. Il bilancio intermedio per lo stesso periodo dello scorso anno potrebbe aver mostrato un numero più alto di operazioni di soccorso a causa dei casi di annegamento aumentati.

Nel contesto della sicurezza in acqua, Michael Hohmann, Presidente della DLRG Assia, sottolinea l'importanza di capire che "l'annegamento classico è silenzioso", evidenziando la necessità di una vigilanza costante quando si nuota in laghi e fiumi non sorvegliati.

Leggi anche: