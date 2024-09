- Il DLRG è alla ricerca di istruttori di formazione online per la sua ultima iniziativa.

È stata avviata un'iniziativa per aumentare il numero di istruttori di nuoto. Lo scopo è quello di contrastare le lunghe liste d'attesa per le lezioni di nuoto, come evidenziato dall'Associazione Tedesca di Salvamento (DLRG). Questo è fondamentale, considerando il calo del numero di bambini che imparano a nuotare.

"Chi non sa nuotare oggi è a rischio intorno e in acqua per tutta la vita," ha dichiarato la presidente della DLRG Ute Vogt. Il problema non è la necessità di lezioni di nuoto, ha detto, ma è elevato all'interno dei gruppi locali della DLRG. Tuttavia, le chiusure delle piscine significano che non ci sono abbastanza aree acquatiche per soddisfare questa domanda. Inoltre, c'è bisogno di personale di coaching volontario aggiuntivo, nonostante la DLRG abbia raggiunto un numero record di iscritti alla fine del 2023.

Di solito, l'insegnamento del nuoto è affidato a pochi volontari, secondo la DLRG. La campagna online vuole cambiare questa situazione. L'obiettivo è quello di integrare nuovi istruttori entro la fine della stagione del nuoto. "L'autunno e l'inverno sono momenti cruciali per l'insegnamento del nuoto," ha detto Vogt. "Durante questo periodo, si gettano le basi per una stagione di nuoto sicura l'anno successivo."

La campagna si baserà principalmente sui social media per la promozione, come dichiarato dalla DLRG. Include immagini di non nuotatori di diverse professioni e fasce d'età con le ali da nuoto.

La necessità di migliorare l'istruzione del nuoto è sottolineata dalle statistiche recenti. Secondo la DLRG, 253 persone sono annegate in Germania entro il 31 luglio 2024, con un aumento di 35 persone rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Molti di questi vittime non sapevano nuotare.

