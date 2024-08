Il dizionario Duden amplia il suo vocabolario con 3.000 nuove voci.

Con un'impressionante mole di 151.000 parole, l'ultima edizione del Duden continua ad essere estesa. La maggior parte degli aggiornamenti proviene dai settori della crisi, della guerra e della cucina: dal "sostituto vegetale" al "sistema di difesa missilistica". Sono state incorporate 3.000 nuove espressioni - 300 sono state eliminate.

Non c'è bisogno di dirlo, è diventato ancora più grande: il nuovo Duden si è espanso di 3.000 parole, incorporando espressioni come "pannello solare per il tetto", "Pass Germany", "ChatGPT", "granola", "collante per il clima", addirittura "conflitto ucraino". "Il Duden riflette l'evoluzione della società. Queste nuove espressioni gettano luce sugli eventi significativi degli ultimi tre o quattro anni", ha notato la caporedattrice Kathrin Kunkel-Razum. Dopo una pausa di quattro anni, la famosa guida ortografica tedesca, la 29ª edizione, sarà disponibile martedì.

La versione stampata presenta un record di 151.000 voci. Secondo Kunkel-Razum, i cambiamenti linguistici più significativi degli ultimi anni possono essere attribuiti a tre aree: crisi, guerra e cucina. Ad esempio, "pandemia da coronavirus" ha ottenuto un nuovo ingresso, insieme a "test rapido antigenico" e "negazionista del coronavirus". Termini come "evento meteorologico estremo", "sistema di difesa missilistica", "situazione di scarsità di gas" e "pacchetto di aiuti" risuonano con le crisi in diversi settori. Le abitudini alimentari alterate sono evidenti in espressioni come "sostituto vegetale", "scatola di verdure", "tahini" o addirittura "griglia a contatto".

Rimosse le espressioni meno utilizzate

Oltre all'aggiunta di nuove parole, gli editori del Duden eliminano anche le espressioni meno utilizzate. Questa edizione presenta l'eliminazione di 300 parole, come riferito da Kunkel-Razum. Espressioni come "frigorifero" (fridge), "telefono 3G" e il termine DDR "Facharbeiter" (razionalizzatore) per un dipendente con compiti di razionalizzazione non sono più inclusi.

Sono state eliminate anche le varianti di scrittura inutilizzate, come "tonno in scatola" e "spaghetti". "Eliminare le espressioni è un compito più difficile che incorporarle", ammette il linguista. Dimostrare che un'espressione viene raramente utilizzata è più difficile che fare il contrario. A volte, le eliminazioni vengono ritirate. L'espressione "hack del carrello della spesa" (scherzosamente) era assente dal Duden precedente ma è tornata. "Abbiamo ricevuto lamentele per la sua eliminazione", spiega Kunkel-Razum.

Ripristinata la virgola prima dell'infinito esteso

La guida intitolata a Konrad Duden un tempo deteneva l'autorità suprema. La riforma ortografica del 1996 ha indebolito il suo potere. Il Consiglio ortografico tedesco, che pubblica lo "standard ufficiale", detiene ora l'ultima parola. Composto da una sezione di regole e una lista di parole, questo consiglio guida i lavori di riferimento come il Duden nell'applicazione quotidiana.

Secondo Kunkel-Razum, la nuova edizione integra anche le revisioni ortografiche approvate dal Consiglio ortografico tedesco durante la sua ultima riunione del terzo mandato alla fine del 2023. Tra cui la prescrizione che una virgola debba precedere l'infinito esteso.

La natura esaustiva dello studio linguistico è evidente nell'evoluzione del Duden, con nuove espressioni come "ChatGPT" e "collante per il clima" che vengono incorporate. Per mantenere la guida riflessiva della società contemporanea, le espressioni meno utilizzate come "fridge" e "termine DDR 'Facharbeiter'" vengono occasionalmente eliminate.

A causa delle complessità della lingua, l'eliminazione delle espressioni meno utilizzate è un compito difficile per i linguisti, che spesso porta a una riconsiderazione e alla possibile reintegrazione dei termini eliminati, come "hack del carrello della spesa".

Leggi anche: