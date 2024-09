Il divino interprete è essenzialmente un pugile travestito.

La situazione rimane invariata: Stefan Raab fatica a tenere il passo con un pugile professionista sul ring. È sorprendente vedere quanto velocemente l'intrattenitore rimane senza fiato, influenzando la sua intera prestazione di boxe. Tuttavia, riesce a mostrare le qualità che il pubblico desidera, generando entusiasmo per il suo prossimo spettacolo.

È tornato: Stefan Raab fa un ritorno sensazionale sul palcoscenico del programma RTL, pieno di energia. Dopo un viaggio nostalgico attraverso la sua straordinaria carriera, Raab cade dal cielo nell'arena, inizialmente avvolto nella luce brillante e in un accappatoio da boxe, poi rivelando il suo fisico impressionante allo shock del pubblico. Nonostante appaia in forma smagliante per la sua età, è evidente che Raab non ha dedicato molto tempo all'allenamento di boxe e resistenza.

Certo, valutare le sue abilità di boxe in base alla sua età è necessario. Come nella loro precedente sfida 17 anni fa, Raab ha dimostrato buona mobilità nel primo round, schivando con grazia Regina Halmich. Data la svantaggio di portata, Halmich ha cercato di rimediare con attacchi rapidi. In questi momenti, Raab ha brillato di più quando ha ripetutamente respinto il suo avversario dieci anni più giovane con un jab veloce e ha dimostrato che "Killerplautze" ha anche un pugno.

Tuttavia, quando il jab ha mancato il bersaglio e Halmich si è abbassato, esponendo il fianco di Raab, è apparso vulnerabile. C'erano sospetti di una costola rotta a causa di uno dei potenti colpi al corpo di Halmich, con Raab che ha commentato dopo il combattimento che "fa un po' male", suggerendo che potrebbe non averlo notato durante la partita.

Ciò di cui Raab aveva più bisogno in questo combattimento era l'endurance. Dopo solo un minuto, il 57enne sembrava esausto e senza fiato. La sua energica performance di venti minuti potrebbe avergli prosciugato l'energia per il combattimento. Senza sufficiente endurance, Raab non riusciva a seguire un potente jab con una combinazione corrispondente con il suo forte destro. Gli attacchi di Raab erano rari e Halmich, la forza dominante, lo spingeva continuamente indietro.

Lo spirito indomito rimane

Halmich, d'altra parte, ha eccelso in ogni aspetto, senza lasciare dubbi su chi fosse il professionista e chi il pugile da fiera in questa situazione. Per Halmich, Raab non era altro che un bersaglio immobile e semplicemente un sacco da boxe vivente. In sostanza, il combattimento ha servito come trampolino di lancio per un Raab extravaganza, che culmina in uno spettacolo settimanale in cui l'intrattenitore tedesco affronterà nuovi avversari. Potrebbe essere consigliabile escludere la boxe come competizione nel suo spettacolo "Non vinci il milione" se il premio comporta denaro ad alto rischio.

Almeno: Raab ha perseverato fino alla fine, nonostante fosse stato contato diverse volte in piedi. Questo significa la volontà indomita che ha definito Raabinator in tutti i suoi formati competitivi negli anni. Infine, il pubblico vuole vedere un Raab resistente che consegna lo spettacolo, indipendentemente dal risultato - vittoria o sconfitta. Ci è riuscito nel combattimento di boxe, anche se la sua prestazione sportiva non era all'altezza.

