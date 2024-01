Il divieto di indossare gioielli in F1 è per motivi giusti, dice Wurz della GPDA

LaFormula Uno ha ragione a vietare l'uso di gioielli nell'abitacolo, ma la FIA avrebbe potuto applicare la regola in modo meno conflittuale, secondo il presidente della Grand Prix Drivers' Association (GPDA) Alex Wurz.

Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e la FIA si sono trovati in una situazione di stallo durante il Gran Premio di Miami di questo mese a causa dei piercing che il pilota della Mercedes ha portato in gara per anni e che ha detto di non poter rimuovere.

A Hamilton è stato detto di toglierli entro il Gran Premio di Monaco del 29 maggio, ma ha dichiarato di non avere intenzione di farlo.

"È una regola per le giuste ragioni", ha dichiarato a Reuters l'ex pilota di Benetton, McLaren e Williams, Wurz, che si occupa di sicurezza e formazione dei piloti.

"Probabilmente avrei preferito un approccio leggermente diverso per quanto riguarda il modo di trasmettere il messaggio".

"Non voglio finire nel calcio, dove ci sono più mani in alto e abusi verbali... bisogna lavorare insieme. È uno stile che avrei preferito in questo caso".

Il divieto di indossare gioielli e indumenti intimi non conformi è stato a lungo inserito nel regolamento, ma raramente applicato fino a quando la FIA non ha dato un giro di vite in questa stagione.

La FIA ha dichiarato che gli oggetti al di sotto dell'abbigliamento ignifugo obbligatorio potrebbero aumentare il rischio di ustioni e ha evidenziato il rischio di ritardi critici o complicazioni in caso di necessità di esami medici in seguito a un incidente.

Il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem ha dichiarato al Daily Mail la scorsa settimana di volere che Hamilton invii il giusto messaggio ai giovani piloti come modello di comportamento.

Wurz ha dichiarato di non aver mai dimenticato un discorso a cui ha assistito da giovane, tenuto dall'ex pilota danese Kris Nissen, che nel 1988 ha avuto un incidente con un'auto sportiva in fiamme sul circuito giapponese del Fuji.

"Mostrò il suo corpo e disse 'guardate questo'", ha ricordato il 48enne.

"Per lui la cosa più dolorosa in assoluto dopo l'incendio, e non è stato un incendio lungo, è stata la gomma (elastica) dei suoi pantaloni normali che si è bruciata nella pelle. Disse che (fu) per anni un'agonia e un dolore. E mi ha educato.

"In quel momento ho detto che non voglio vivere queste conseguenze, solo per (non) essermi tolto i pantaloni e aver messo mutande ignifughe. Lo stesso vale per i gioielli".

I consigli di Miami

Wurz ha detto che la GPDA ha parlato con la FIA del rifiuto dell'ente a Miami di schermare un muro di cemento con una barriera Tecpro ad assorbimento di energia dopo che Esteban Ocon della Alpine e Carlos Sainz della Ferrari si erano pesantemente schiantati.

Diversi piloti hanno accusato la FIA di aver ignorato le loro preoccupazioni, anche se l'ente ha dichiarato di aver ascoltato i loro consigli ma di non aver deciso di apportare modifiche.

Wurz ha detto che colpire un muro di cemento, anche in una curva in seconda marcia, sarebbe stato doloroso.

Una barriera Tecpro potrebbe quasi dimezzare le forze G, ha aggiunto, e significherebbe che un pilota non avrebbe bisogno di controlli medici e che il telaio e il cambio rimarrebbero intatti.

In questo modo si risparmierebbe denaro, dato che i team sono soggetti a limiti di budget, e si eliminerebbe la necessità di riportare in Europa un telaio danneggiato, aumentando l'impronta di carbonio.

Wurz ha detto che alla GPDA era stato detto che una barriera era disponibile e avrebbe potuto essere installata.

"A rigor di termini non abbiamo avuto un infortunio, quindi forse si può dire che (la barriera) non è necessaria, ma vogliamo dire che se l'avessimo avuta, avrebbe migliorato la situazione", ha aggiunto.

"Nessuna ricerca al mondo può dirmi che sarebbe stato un aspetto negativo metterla (lì)".

