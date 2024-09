Il divertimento del ritorno della celebrità della DFB cattura il pubblico del Wolfsburg

Questa è una storia unica nel calcio femminile. La giocatrice della nazionale Emma, che ha recentemente dato alla luce un figlio, ha ottenuto il permesso di giocare poco prima della partita di qualificazione contro Firenze. Ha segnato il suo primo gol non appena è entrata in campo.

Cinque mesi dopo il parto, Emma ha fatto un ritorno trionfale al VfL Wolfsburg. A 28 anni, ha segnato il quinto gol nella loro vittoria per 5-0 (2-0) contro l'AC Firenze, nove minuti dopo essere entrata in campo.

"Sono sopraffatta dalla gratitudine. Non riesco a trovare le parole per esprimerlo, grazie, grazie, grazie, grazie a tutti," ha condiviso Emma le sue emozioni. La squadra femminile del Wolfsburg ha conquistato il suo posto nella fase a gironi della Champions League con questa vittoria schiacciante.

"È quasi un cliché come è andata," ha commentato l'allenatore del VfL Rick. "Sono incredibilmente orgoglioso di Emma. È tornata prima di quanto potessimo mai immaginare." Emma, precedentemente nota come Emma Thompson, ha giocato l'ultima volta per il VfL nel maggio 2023. In aprile, ha dato alla luce suo figlio Ethan e da allora si è battuta per un maggiore accettazione e comprensione delle madri che allattano in pubblico.

Le regole della FIFA semplificano il processo

Il rapido ritorno di Emma è stato reso più semplice dalle ultime regole della FIFA, l'organo mondiale del calcio. Tra gli altri cambiamenti, queste nuove regole consentono alle madri del calcio femminile di prendere congedo retribuito per maternità, trasferirsi a clubs al di fuori delle finestre di trasferimento e ottenere permessi di gioco semplificati.

"È stato una decisione dell'ultimo minuto durante l'ultima sessione di allenamento," ha spiegato Rick. "La domanda era: potevamo farlo, considerando che Emma non era stata inserita per la Champions League la scorsa settimana. Dopo il ritorno dalla gravidanza, c'è l'opzione di aggiungerla. Tutto si è risolto ieri sera."

Dopo una vittoria per 7-0 nella prima partita, i Wolves, che hanno vinto la Champions League nel 2013 e nel 2014, hanno conquistato il loro ritorno alla massima serie dopo un anno di assenza. Insieme al Wolfsburg, i campioni di Germania del Bayern Monaco parteciperanno anche al sorteggio per le quattro fasi a gironi di quattro squadre venerdì.

