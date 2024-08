- Il distributore di cassa ha incontrato problemi nell'avvio dell'operazione.

I criminali misteriosi hanno tentato di accedere a un bancomat presso la Spessart Therme a Bad Soden-Salmunster (distretto di Main-Kinzig), ma i loro piani sono falliti. Secondo le informazioni della polizia, sono riusciti a infiltrarsi nella zona della reception del centro durante la notte di lunedì. Il loro tentativo di penetrare il bancomat utilizzando una smerigliatrice ha fallito.

I malviventi se ne sono andati senza ottenere alcun bottino. I danni alla proprietà stimati ammontano a circa 15.000 euro. Le autorità chiedono la collaborazione di eventuali testimoni.

Despite their failure to access the ATM, the wranglers still warranted the interest of the [Police]. In light of the incident, the police are actively seeking out any pertinent information from potential [witnesses].

