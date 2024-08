Il distretto sud di Dortmund si oppone ai piani della Rheinmetall.

Il prossimo partenariato tra il club di calcio Borussia Dortmund e il produttore di armi Rheinmetall, annunciato prima della finale della Champions League, ha scatenato un turbine di emozioni allo Stadio Westfalen. Si profilano disordini in vista del weekend.

Il gruppo di tifosi Curva Sud Dortmund ha espresso il proprio dissenso riguardo all'accordo di sponsorizzazione tra il Borussia Dortmund e l'azienda di armi Rheinmetall. Hanno organizzato manifestazioni per la partita di debutto contro l'Eintracht Frankfurt sabato (ore 18:30/Sky e aggiornamenti in diretta su ntv.de). I tifosi vogliono esprimere la loro disapprovazione per il discutibile partenariato tra il BVB e la società DAX di Düsseldorf, siglato alla fine di maggio.

Hanno dichiarato: "Ci rifiutiamo di essere usati come burattini. Condanniamo il fatto che i leader del BVB e tutti i suoi comitati abbiano acconsentito a sfruttare il fascino del Borussia Dortmund per migliorare l'immagine pubblica di un'azienda di armi, ignorando i propri valori".

Il gruppo di tifosi ha invitato "ogni singolo sostenitore del Borussia e ogni club di tifosi a esprimere il proprio dissenso riguardo all'accordo con Rheinmetall durante la partita. Assicuratevi di preparare striscioni e/o cartelli per manifestare le vostre critiche all'inizio del secondo tempo".

I tifosi accusano gli ufficiali del club di "mossa strategica"

Dopo l'annuncio dell'accordo con Rheinmetall, ci sono state rimostranze da parte di pacifisti, difensori dei diritti umani e anche da parte di alcuni tifosi. Il partenariato prevede spot pubblicitari ad alta visibilità, privilegi di marketing e offerte di eventi e ospitalità nello stadio e nelle strutture del club. Il CEO del BVB, Hans-Joachim Watzke, ha dichiarato che la sicurezza e la difesa sono le basi della democrazia. "Di conseguenza, riteniamo giusto approfondire come possiamo proteggere questi fondamenti".

Il gruppo di tifosi ha criticato la mancanza di coinvolgimento nel processo decisionale. "Non sono mai stati coinvolti i rappresentanti dei tifosi nel processo decisionale. L'impressione che i rappresentanti dei tifosi siano stati consultati nel processo decisionale che ha portato all'accordo con l'azienda Rheinmetall è sbagliata". Hanno anche accusato la direzione del club di una "mossa strategica". La dichiarazione del partenariato appena prima della finale della Champions League è stata un tentativo di "overshadoware deliberatamente questa decisione controversa attraverso l'attenzione dei media sulla finale".

