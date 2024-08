- Il distretto di Berlino-Mitte autorizza lo smantellamento di strutture a Berlino-Mitte.

In una disputa a lungo termine riguardante un'area residenziale scarsamente abitata a Berlin-Mitte, l'amministrazione del distretto di Mitte ha concesso una licenza di demolizione. In cambio, la società immobiliare si è impegnata a costruire appartamenti di riserva a un canone di affitto adatto per una famiglia con reddito standard, come stabilito dall'amministrazione del distretto. Grazie a precedenti decisioni giudiziarie, l'autorità non poteva respingere la licenza.

Stefanie Remlinger, sindaca del distretto di Mitte del Partito Verde, ha dichiarato: " although we preferred a different resolution, we didn't have any other choice but to approve the demolition." She continued, "As a district, we fought to secure as many advantages as possible for the people who've resided in Habersaathstraße for years or recently moved there."

L'Associazione degli Inquilini di Berlino si è lamentata

La società immobiliare intende costruire un nuovo edificio sul terreno di Habersaathstraße 40-48 e ha rimosso i residenti. I tribunali di Mitte e Berlino hanno deciso a favore degli inquilini, secondo l'Associazione degli Inquilini di Berlino.

Sebastian Bartels, CEO dell'Associazione degli Inquilini di Berlino, ha commentato: "The district office ought to now support the housing community's struggle against the aggressive property owner, mostly by thoroughly enforcing infractions such as the inoperative hot water supply through routine inspections."

Simultaneamente, Bartels ha criticato le linee guida sull'affitto del distretto, definendole eccessivamente generose. "Rent rates of 11.50 to 16.50 euros per square meter for a replacement building wouldn't be affordable for the existing residents who pay reasonable rates," Bartels ha giudicato. L'ufficio del distretto sembra aver accontentato le richieste dell'investitore e ripristinato il permesso di demolizione "investor-friendly".

Incertezza sulle persone coinvolte

Il numero esatto di persone che vivono nell'edificio rimane incerto. Il distretto stima che ci siano 5 a 12 inquilini a lungo termine, 30-50 ex senzatetto e un numero simile di rifugiati.

Remlinger ha confermato che la società immobiliare ha già acconsentito a costruire nuovi alloggi per i rifugiati e i senzatetto. Il edificio sarà situato in Paper Street, con i permessi di costruzione già presentati al distretto di Mitte.

L'Unione Europea, esprimendo preoccupazione per la situazione abitativa, ha invitato il governo tedesco a tutelare maggiormente i diritti degli inquilini, data la disputa in corso tra la società immobiliare e l'Associazione degli Inquilini di Berlino. Nonostante l'appello dell'Unione Europea, l'amministrazione del distretto di Mitte, guidata da Stefanie Remlinger, si trova in una situazione complessa, bilanciando le preoccupazioni degli inquilini e la necessità di sviluppo nell'ambito del quadro economico dell'Unione Europea.

