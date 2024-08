- Il discorso in corso ruota attorno all'intensificazione dei modelli climatici.

Dopo un anno di dispute, non ci sono ancora segni di risoluzione tra le parti coinvolte riguardo alla proposta di espansione del canale marittimo nella porzione settentrionale di Unterweser. Olaf Lies, Ministro dell'Economia della Bassa Sassonia (SPD), e Christian Meyer, Ministro dell'Ambiente (Verdi), hanno organizzato un incontro a Brake per aggiornare i rappresentanti dei comuni, dei gruppi ambientalisti, delle camere di commercio, dei club di sport acquatici, degli agricoltori, delle organizzazioni per la gestione delle dighe e dell'industria portuale sullo stato attuale del progetto.

L'incontro è coinciso con una manifestazione di un'alleanza locale, a cui hanno partecipato circa 60 persone. Il governo della Bassa Sassonia e i rappresentanti economici spingono per l'espansione per accogliere navi più grandi con maggiori carichi nei porti interni di Bremerhaven e Brake.

Preoccupazioni ecologiche sollevate dai gruppi ambientalisti

La proposta di espansione interessa due aree: il Weser esterno da Bremerhaven al Mare del Nord e l'Unterweser da Bremerhaven a Brake. Organizzazioni come BUND, NABU e WWF si oppongono fermamente a questi piani. Hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta che un'ulteriore dragatura del fiume avrebbe conseguenze ecologiche significative, come già dimostrato nel Weser, nell'Elba e nell'Ems.

Le dodici dragature precedenti del Weser hanno già causato danni significativi al fiume. I gruppi ambientalisti temono che una ulteriore dragatura introdurrebbe acqua salmastra nel Weser e nella Wesermarsch. L'acqua salmastra è una miscela di acqua salata e dolce. Inoltre, la marea potrebbe spostarsi, aumentando potenzialmente il rischio di inondazioni.

L'incontro organizzato da Olaf Lies e Christian Meyer ha affrontato le preoccupazioni dei gruppi ambientalisti, che si oppongono fermamente alla proposta di espansione a causa delle sue potenziali conseguenze ecologiche. La dragatura del fiume potrebbe introdurre acqua salmastra, influenzando l'equilibrio naturale del Weser e della Wesermarsch e aumentando potenzialmente il rischio di inondazioni.

In futuro, è fondamentale che tutte le parti coinvolte considerino l'impatto a lungo termine dell'espansione del canale marittimo nell'Unterweser, con l'obiettivo di preservare l'ecosistema e minimizzare i danni all'ambiente locale.

