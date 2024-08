- Il discorso finale di Bach, "Giochi di una nuova era"

Il presidente uscente del CIO Thomas Bach, nel suo ultimo discorso di chiusura olimpica, ha sottolineato il rinnovamento dell'Agenda olimpica per i Giochi di Parigi come un successo. "I Giochi olimpici di Parigi 2024 sono stati Giochi di una nuova era," ha detto il 70enne tedesco durante la cerimonia di chiusura allo Stade de France.

"Primi Giochi olimpici a incarnare appieno le nostre riforme dell'Agenda olimpica: più giovani, più urbani, più inclusivi, più sostenibili. Primi Giochi olimpici con parità di genere completa," ha detto.

Bach ha ringraziato i padroni di casa. "Cari amici francesi, vi siete innamorati dei Giochi olimpici. E noi ci siamo innamorati di voi," ha detto il campione olimpico di scherma del 1976.

Bach ha annunciato il suo ritiro

Il nativo di Würzburg aveva annunciato sabato che si sarebbe dimesso alla fine del suo secondo mandato come presidente del CIO l'anno prossimo. Ha detto che non avrebbe accettato alcun cambiamento nel Charter olimpico per abolire il limite di mandato, durante l'Assemblea generale del Comitato olimpico internazionale a Parigi. Aveva assunto la carica di vertice del CIO nel 2013, succedendo al belga Jacques Rogge.

