Il discorso di D'Pharaoh Woon-A-Tai sui premi Emmy mette in luce il problema delle donne indigene scomparse e uccise.

Un 22enne canadese appartenente alla Prima Nazione Oji-Cree ha fatto storia come primo candidato indigenous nordamericano alla categoria miglior attore ai premi, come riportato da Variety.

L'immagine inquietante di una mano con un segno rosso a coprire la bocca è diventata sinonimo del Movimento per le Donne Indigene Scomparse e Uccise, che amplifica le voci delle donne indigene scomparse o uccise in tutta la Nord America, secondo l'organizzazione Native Hope.

L'attore ha espresso il suo pensiero su Instagram, dicendo "L'ho fatto per quelli che non sono qui, non per me, non per voi", accompagnato da una foto dell'evento sul tappeto rosso.

Negli Stati Uniti, il tasso di omicidi per donne residenti nelle riserve è dieci volte superiore alla media nazionale, con l'omicidio come terza causa di morte per donne native, secondo l'Istituto di Salute Indiano Urbano.

Purtroppo, in Canada, il numero di donne e ragazze indigene scomparse o uccise supera il migliaio. Statisticamente, le donne indigene in Canada sono 12 volte più a rischio di scomparire o essere vittime di omicidio rispetto alle loro controparti non indigene, come ufficialmente riportato dal governo canadese.

Nel 2016 è stata avviata un'inchiesta nazionale sulle donne e le ragazze scomparse e uccise in Canada. L'inchiesta ha concluso che la situazione costituisce un "genocidio basato sulla razza" che.targetta specificamente le donne indigene, con Amnesty International che ha anche segnalato una "crisi genocida" in termini di donne uccise o scomparse.

"Non sono sicuro di come un Emmy Award potrebbe contribuire realmente ad affrontare i problemi quotidiani che affrontiamo", ha detto Woon-A-Tai alla Canadian Press, poco prima dell'evento, chiamando dalla riserva di Curve Lake First Nation in Ontario.

"Ma offre speranza", ha aggiunto. "Fornisce speranza a un bambino che vive in una riserva che un giorno potrebbe condividere il palco e fare la differenza, proprio come ho fatto io".

Woon-A-Tai ha ottenuto una nomination per la sua interpretazione di Bear Smallhill nella serie FX "Reservation Dogs", una commedia drammatica incentrata sulle vite di quattro adolescenti nativi americani che vivono in una riserva nell'Oklahoma. La serie ha segnato un traguardo storico come primo show americano interamente scritto e diretto da individui indigenous, con un cast e una crew principalmente indigenous.

In questa edizione degli Emmy, le attrici Kali Reis e Lily Gladstone hanno fatto storia diventando le prime donne indigene a ricevere nomination nella categoria degli attori, come riportato da Variety.

La scelta dell'attore di indossare uno scialle con i tradizionali motivi Oji-Cree sul tappeto rosso è stato un tributo alla sua eredità, integrando sottile

