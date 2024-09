Il diritto dell'UE è stato violato dalle limitazioni dei prezzi imposte a taluni prodotti alimentari in Ungheria.

Nel 2022 e nel 2023, i tetti sui prezzi imposti dall'Ungheria su determinati beni, come la farina di frumento, l'olio di girasole, la carne di maiale e pollame, il latte, diversi tipi di zucchero e successivamente le uova e le patate, sono stati giudicati in contrasto con il diritto dell'UE dalla Corte di Giustizia dell'UE (CGUE). La corte ha stabilito che questa politica limitava la concorrenza libera. Il problema è nato da una causa intentata dal dettagliante Spar in Ungheria contro queste regolamentazioni.

Introducite a febbraio 2022 durante la pandemia di COVID-19, la regolamentazione ha costretto i dettaglianti a offrire una quantità specifica di questi prodotti a prezzi fissi. Dopo l'inizio della guerra in Ucraina a novembre 2022, le uova e le patate sono state aggiunte all'elenco. Queste restrizioni sono rimaste in vigore fino a luglio 2023.

A maggio 2023, Spar Ungheria ha ricevuto una multa perché uno dei suoi negozi non aveva raggiunto la quota giornaliera per cinque prodotti specificati. Contestando la multa, Spar Ungheria ha presentato un ricorso. Il tribunale ungherese ha dubitato della compatibilità della regolamentazione con il diritto dell'UE e ha rinviato il caso alla CGUE.

La corte ha rilevato che la regolamentazione limitava la libertà dei dettaglianti di fissare prezzi e quantità in base a fattori economici, violando così la concorrenza libera.

L'Ungheria ha difeso la limitazione come necessaria per combattere l'inflazione e garantire la fornitura di alimenti essenziali ai consumatori svantaggiati. Tuttavia, la corte ha considerato la regolamentazione eccessiva, causando disturbi lungo l'intera catena di fornitura.

Ora, il tribunale ungherese deve pronunciarsi sulla causa specifica di Spar Ungheria. La sua decisione sarà influenzata dall'opinione legale della CGUE.

