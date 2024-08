Il dirigente di Ryanair esprime il desiderio di limitare il consumo di alcol da parte dei passeggeri.

Nella battaglia contro il comportamento chiassoso e gli incidenti sugli aerei, il CEO di Ryanair Michael O'Leary sta promuovendo un limite sui drink acquistati negli aeroporti prima dell'imbarco. Secondo il Telegraph, O'Leary ha suggerito che i passeggeri dovrebbero poter acquistare non più di due drink utilizzando un singolo pass di imbarco. Gli incidenti di violenza sono aumentati quest'estate, con quasi weekly assaults che si verificano.

Identificare i passeggeri ubriachi al gate può essere difficile per le compagnie aeree, soprattutto quando viaggiano in gruppo, ha sottolineato O'Leary. "Finché possono stare in piedi e muoversi, salgono sull'aereo", ha detto. "Non è fino al decollo che inizia il comportamento scorretto".

O'Leary non vuole eliminare del tutto i drink, ma ha paragonato la situazione alla guida in stato di ebrezza, che è illegale, mentre i passeggeri continuano a salire sugli aerei mentre sono ubriachi a 33.000 piedi.

Incidenti legati all'alcol sui voli party

Ci sono stati numerosi casi di incidenti legati all'alcol su voli dal Regno Unito verso destinazioni per festaioli, tra cui Ibiza e alcune isole greche. Lo scorso luglio, un turista britannico è stato condannato alla libertà vigilata dopo aver aggredito sessualmente un assistente di volo su un volo Ryanair da Newcastle a Mallorca, coinvolgendo il consumo di alcol e possibilmente altre droghe come la cocaina.

O'Leary ha attribuito l'aumento degli incidenti a una combinazione di alcol con "compresse e polveri", presumibilmente riferendosi a droghe come la cocaina. Tuttavia, i problemi si verificano anche sui voli in partenza dall'Irlanda o dalla Germania. I ritardi sono particolarmente problematici, poiché i passeggeri tendono a trascorrere il loro tempo negli aeroporti bevendo alcol invece di aspettare con caffè o tè. Come ha detto O'Leary, "Questo non è un crociera delle bevande".

Nonostante la sua proposta, O'Leary insiste che non avrà un impatto negativo sui guadagni dei bar degli aeroporti.

La Commissione ha espresso preoccupazione per l'aumento degli incidenti di ubriachezza e comportamento scorretto sui voli, in particolare sui voli party verso destinazioni come Ibiza e alcune isole greche. Dopo il suggerimento di O'Leary, la Commissione sta valutando l'adozione di regolamentazioni più severe per gli acquisti di alcol prima dell'imbarco per prevenire tali incidenti.

