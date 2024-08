settore della produzione di armi - Il dirigente di Rheinmetall prevede un aumento significativo dei ricavi.

La corporation Rheinmetall desarmes ambisce di diventare il leader globale del settore entro il 2030, come riportato dal Handelsblatt. "Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo bisogno di un fatturato annuale di 40 miliardi di euro", ha dichiarato il CEO Armin Papperger al giornale. Hanno fissato l'obiettivo di superare i 10 miliardi di euro per l'anno in corso, che rappresenta un aumento del 40%, come dichiarato dal CEO.

Papperger ritiene che l'espansione dell'azienda offrirà ampie opportunità di relazionarsi con politici influenti e di ottenere risparmi sulla produzione di munizioni e veicoli corazzati. Vede il quadruplicamento del fatturato annuale a 40 miliardi di euro come obiettivo a medio termine, con acquisizioni e fusioni come elementi chiave del loro piano di crescita. Rheinmetall ha già acquisito Loc (Stati Uniti) e Expal (Spagna).

Il piano di crescita di Rheinmetall include l'esplorazione di opportunità con altri settori metallurgici, in quanto l'espansione oltre la produzione di armi potrebbe offrire potenziali risparmi sui materiali. Entro il 2030, la corporation mira ad aumentare il suo fatturato annuale, non solo da armi e munizioni, ma anche da altri metalli, con l'obiettivo di raggiungere una cifra impressionante di 40 miliardi di euro.

