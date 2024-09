Il dirigente di Bosch intende avviare ulteriori riduzioni di personale

Bosch si sta imbattendo in difficoltà in vari settori di vendita, che potrebbero portare a licenziamenti per migliaia di dipendenti. Il CEO di Bosch, Hartung, ha accennato alla possibilità di ulteriori tagli al personale, affermando: "L'attuale situazione economica rende le previsioni complicate. Non è chiaro quali settori della produzione saranno fondamentali in quali aree tra cinque anni. Di conseguenza, non è impossibile che le risorse debbano essere spostate o ridotte."

Non sono state prese decisioni esplicite riguardo allo stabilimento di Hildesheim, secondo Hartung. Ha dichiarato: "Al momento, non sono state prese decisioni riguardo al nostro stabilimento di motori elettrici di Hildesheim." Non ci sono attualmente discussioni in corso riguardo ad aggiustamenti nello stabilimento di Hildesheim. Hartung ha sottolineato che Bosch apprezza la negoziazione con i rappresentanti dei dipendenti per mantenere la competitività. Bosch è disposto a collaborare con i rappresentanti per evitare licenziamenti per motivi operativi, ma se intere fabbriche non possono più operare economicamente, è una "situazione nuova". Lo scorso anno, Bosch ha raggiunto un accordo con i rappresentanti dei dipendenti tedeschi che garantisce la sicurezza dell'impiego per circa 80.000 dipendenti fino al 2027.

Bosch si trova attualmente di fronte a rischi occupazionali per 7.000 lavoratori, con quasi la metà nel settore della tecnologia automotive. La società produce anche pompe di calore, elettrodomestici e attrezzi elettrici, tra gli altri prodotti. Tuttavia, Hartung ha sottolineato a luglio al "Frankfurter Allgemeine Zeitung" che Bosch si sta imbattendo in problemi di domanda in tutti i settori.

Utilizzare i fondi per l'infrastruttura di ricarica

Hartung ha invitato la coalizione del semaforo a implementare i fondi per il clima menzionati nel loro accordo. "I fondi per il clima potrebbero ancora essere sul tavolo. Potrebbero essere allocati in vari modi: o rimborsati alla popolazione, o abbassare i costi dei combustibili a basse emissioni di CO2, o espandere più rapidamente l'infrastruttura di ricarica." Hartung, however, ha messo in guardia contro l'uso di sovvenzioni per veicoli elettrici come interventi di mercato.

Inoltre, Hartung ha suggerito di intensificare la promozione dei combustibili a basse emissioni di CO2 alla luce del prossimo divieto di immatricolazione di nuovi motori a combustione interna. "Anche dopo il 2035, alcuni clienti potrebbero continuare a desiderare motori a combustione interna e quindi guidare le loro auto più vecchie il più a lungo possibile", ha detto Hartung. C

