- Il direttore sportivo di Magonza, Bungert, trova difficile individuare la figura di "Brajan 2.0"

Il neo-allenatore del Mainz Niko Bungert, fresco di nomina, ha mantenuto un profilo basso riguardo ai possibili nuovi volti che potrebbero unirsi alla squadra della Bundesliga. Il 37enne ha preferito non sbilanciarsi sull'argomento, esprimendo la sua posizione dopo la vittoria per 3-1 ai tempi supplementari della sua squadra, il Mainz 05, contro la formazione di bassa classifica del SV Wehen Wiesbaden nel primo turno della DFB-Pokal venerdì sera.

"Le ultime due settimane del mercato possono essere molto emozionanti, le cose possono cambiare rapidamente", ha detto Bungert. "Al momento, non abbiamo alcun accordo siglato con giocatori potenziali".

Bungert: "Valuteremo internamente"

Il Mainz ha fatto notizia mercoledì, annunciando la partenza del gioiello Branimir Gruda per il Brighton & Hove Albion della Premier League inglese. Il club avrebbe incassato una cifra record di 30 milioni di euro dalla cessione.

Trovare un "Gruda 2.0" non è un'impresa facile, ha ammesso Bungert, sottolineando gli sforzi del club per colmare il vuoto il più rapidamente possibile. "Ci sono diversi tipi di giocatori là fuori, e valuteremo internamente quale opzione è la più razionale".

