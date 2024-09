Il direttore scientifico, precedentemente responsabile, ha riferito che il sottomarino Titan ha incontrato problemi prima della sua fatale immersione diversi giorni fa.

Nel 2023, il marine scientist e membro dell'equipaggio Dive 87 Steven Ross ha testimoniato in una udienza riguardo al disastro della quarta missione del Titano. Ha dichiarato che un malfunzionamento della piattaforma, causato da un problema del serbatoio di zavorra variabile, ha costretto tutti a bordo del sommergibile a schiantarsi nella sezione posteriore per almeno un'ora.

Durante la risalita, si è verificato un altro malfunzionamento della piattaforma a causa del problema del serbatoio di zavorra variabile, facendo inclinare la piattaforma di 45 gradi con la parte posteriore rivolta verso l'alto.

Questo tuffo, guidato da Stockton Rush, CEO dell'operatore del vascello, si è verificato il 12 giugno, a circa 460 miglia dal sito del Titanic.

"Il pilota ha colpito la paratia posteriore, i passeggeri si sono agitati, sono finito sulla paratia posteriore, un passeggero era a testa in giù, gli altri due sono riusciti a stiparsi nella cappottatura della prua", ha descritto Ross, sottolineando che nessuno è stato ferito.

Rush aveva segnalato un problema con la valvola del serbatoio di zavorra variabile, ha detto Ross. A causa della lunga riparazione richiesta per il malfunzionamento della piattaforma, il tuffo è stato interrotto e sono risaliti in superficie per risolvere il problema.

"È stato fastidioso e scomodo, e ci è voluto molto tempo per risolvere il problema", ha detto Ross, chiedendosi se fosse stata effettuata un'ispezione post-tuffo della carena da parte dell'equipaggio.

Ha ricordato che il sommergibile Titan non aveva superato l'ispezione della Guardia Costiera nel 2021, nel 2022 o nel 2023.

Ross ha anche menzionato due incidenti durante i tuffi dell'esplorazione del Titanic del 2022, come un forte colpo sentito durante la risalita del Tuffo 80.

"C'è stata una discussione tra il team sull'origine del colpo, coinvolgendo membri dell'equipaggio, specialisti della missione e scienziati. La teoria più probabile era che la carena della pressione si fosse spostata nel suo sostegno metallico, che, una volta riassestata, avrebbe potuto causare quel forte rumore", ha spiegato Ross.

Nel Tuffo 81, Ross ha segnalato un malfunzionamento del propulsore. Il pilota Scott Griffith ha trovato che uno dei comandi del propulsore era invertito quando erano sul fondo, costringendo Griffith a gestire i propulsori con i comandi in posizione invertita.

Prima del Tuffo 87 per l'esplorazione del Titanic del 2023, Ross è stato informato che il sommergibile aveva incontrato un ostacolo durante il rimorchio notturno. Si presumeva che fosse attrezzatura da pesca abbandonata, ma non sono state fornite prove conclusive e l'entità dei danni è rimasta ignota.

Durante l'udienza, Ross ha menzionato che l'intero team, compreso noi, ha subito l'impatto forzato a causa del malfunzionamento della piattaforma. Dopo il tuffo, Ross si è chiesto se fosse stata effettuata un'ispezione post-tuffo della carena da parte dell'equipaggio, implicando che le ispezioni regolari coinvolgono l'intero team.

