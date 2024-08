- Il direttore riceve il secondo verdetto per l'acido, concludendo il procedimento.

A seguito di un'aggressione con acido ai danni del magnate degli affari Bernhard Günther a Haan, vicino a Düsseldorf, anche la condanna del secondo imputato è stata confermata. La Corte Suprema tedesca (BGH) di Karlsruhe ha respinto il ricorso dell'individuo condannato in febbraio dal tribunale regionale di Wuppertal a 11 anni di carcere per lesioni gravi. Secondo il BGH, la sentenza del tribunale regionale non presentava errori di legge.

L'uomo si era alleato con un complice per gettare acido altamente concentrato su Günther nel 2018. L'aggressione è avvenuta mentre il CEO dell'azienda energetica Innogy stava facendo jogging. Günther ha subito gravi ferite e ha rischiato di perdere la vista.

Il complice è stato condannato nel 2022 e la sua sentenza è stata confermata. I mandanti dell'aggressione brutale rimangono ancora ignoti.

La condanna del complice è stata confermata anche dalla Corte di Giustizia, confermando la sentenza del tribunale regionale di Wuppertal. Tuttavia, i responsabili dell'aggressione con l'acido a Bernhard Günther sono ancora a piede libero e le loro identità non sono state ancora rivelate.

Leggi anche: