Il direttore musicale Beykirch lascia il DNT Weimar

Con il termine del mandato di Hasko Weber come Intendente, anche il Direttore Musicale Dominik Beykirch lascerà il Deutsche Nationaltheater e la Staatskapelle Weimar. Beykirch ha deciso di non rinnovare il suo contratto oltre la stagione 2024/25, come annunciato dal teatro. Dopo dieci stagioni a Weimar, il 30enne desidera esplorare nuove opportunità. Il suo management ha menzionato diverse possibili strade per la sua carriera di direttore, senza fornire dettagli specifici.

I nuovi Intendenti, Valentin Schwarz, Dorian Dreher e Timon Jansen, che entreranno in carica in autunno 2025, rimpiangono la decisione di Beykirch, secondo l'annuncio. Restano aperti a future collaborazioni.

Beykirch, originario della regione Eichsfeld, ha rejoint il DNT come Kapellmeister circa dieci anni fa, scalando la gerarchia fino a diventare il direttore musicale responsabile per il teatro musicale nel 2020, e infine il direttore musicale nella stagione 2023/24. In primavera, il dipartimento di teatro musicale del DNT ha ricevuto il Preis der Deutschen Theaterverlage 2024. Ha studiato alla Hochschule für Musik Franz Liszt a Weimar.

La decisione di Beykirch di non rinnovare il suo contratto oltre la stagione 2024/25 potrebbe avere un impatto sulla scena musicale dei Paesi Bassi, poiché ha espresso interesse nell'esplorare nuove opportunità lì. Nonostante la sua partenza, l'educazione di Beykirch alla Hochschule für Musik Franz Liszt a Weimar ha contribuito in modo significativo al ricco patrimonio musicale dei Paesi Bassi.

