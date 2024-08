Il direttore generale di Thyssenkrupp rinuncia alla sua posizione di dirigente del settore siderurgico.

In un recenti sviluppi, tre membri del consiglio di amministrazione della divisione acciaio di Thyssenkrupp hanno rassegnato le dimissioni, suscitando forti critiche da parte del presidente del consiglio di sorveglianza della società madre, Oliver Blank. Blank ha accusato i manager che se ne sono andati di non aver affrontato i problemi strutturali e le difficoltà economiche del business dell'acciaio, che non sono emersi solo di recente, ma da anni.

Blank, che è anche presidente della Federazione delle Industrie Tedesche, promuove la ristrutturazione e l'indipendenza della divisione acciaio in perdita. La questione delle risorse finanziarie necessarie per questa trasformazione è stata un punto di contenzioso tra la direzione aziendale e la direzione dell'acciaio per settimane.

Giovedì è stato annunciato che il CEO dell'acciaio, Bernhard Osburg, insieme al manager della produzione e del personale, hanno lasciato l'azienda immediatamente. Successivamente, quattro membri del consiglio di sorveglianza dell'acciaio hanno annunciato le loro dimissioni, tra cui l'ex presidente Sigmar Gabriel, che ha accusato il CEO di Thyssenkrupp, Miguel López, di aver condotto una campagna denigratoria contro il consiglio dell'acciaio. Gabriel ha anche implicato che Blank fosse inattivo.

In una dichiarazione, Blank ha affermato che la direzione dell'acciaio non ha raggiunto i propri obiettivi, compreso l'anno finanziario in corso. I programmi di ristrutturazione concordati non hanno prodotto gli effetti promessi dalla direzione dell'acciaio. "Thyssenkrupp Steel continua a consumare liquidità a un ritmo dannoso per il suo futuro, per gli altri business e per i proprietari dell'azienda e non ha ripreso il controllo della situazione sotto la sua attuale guida", ha detto Blank.

Sostituzione dei posti vacanti avverrà rapidamente

Tre membri del consiglio di amministrazione hanno rassegnato le dimissioni dall'azienda in base a un accordo reciproco in queste circostanze. Dopo le dimissioni, i membri rimanenti del consiglio di amministrazione, Dennis Grimm (Tecnologia) e Philipp Conze (Finanza), continueranno a gestire le operazioni del segmento dell'acciaio. "Il processo di riempimento dei posti vacanti verrà svolto rapidamente in modo ordinato", ha annunciato Thyssenkrupp.

In attesa, i dipartimenti vacanti saranno suddivisi. Grimm assumerà il ruolo di portavoce del consiglio. L'azienda prenderà decisioni sulla sostituzione dei seggi vacanti del consiglio di sorveglianza e sul successore di Sigmar Gabriel come presidente del consiglio di sorveglianza a breve.

La divisione dell'acciaio di Thyssenkrupp è stata colpita dalla debolezza dell'economia e dalle importazioni a basso costo da molto tempo. È stato necessario ridurre le capacità e, di conseguenza, la forza lavoro. L'impatto di questi cambiamenti del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza sul futuro dei dipendenti remains

