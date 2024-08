- Il direttore ferroviario: C'è ancora molto da fare sulle infrastrutture

Il capo della S-Bahn di Berlino, Peter Buchner, vede ancora la necessità di espandere l'infrastruttura 100 anni dopo l'inizio ufficiale delle operazioni. "Non tutti i binari sono stati ricostruiti per essere a doppio binario dopo la Seconda Guerra Mondiale e anche dopo la riunificazione", ha detto in un'intervista al "Tagesspiegel" in occasione del centenario della S-Bahn. "Ciò ci causa problemi oggi". È stato restaurato anche meno in termini di alimentazione elettrica e binari di sosta.

In particolare, ci sono ancora lunghi tratti a binario unico sulla linea S5 per Strausberg che continuano a causare ritardi. "C'è ancora molto da fare per espandere l'infrastruttura per una maggiore affidabilità".

Tuttavia, Buchner vede la società ben posizionata oggi. "Abbiamo notevolmente espanso la nostra offerta per i passeggeri lo scorso anno". I treni più lunghi circolano a intervalli più densi. "Possiamo ora offrire fino a 6700 posti in più all'ora durante gli orari di punta". Invece di sei, sette treni ora circolano sulla ferrovia urbana in 20 minuti. "Così la nostra offerta è molto migliore ora".

Tuttavia, c'è ancora margine di miglioramento per la puntualità. Il 93,6% dei treni S-Bahn era in orario lo scorso anno. L'obiettivo è raggiungere il 96% di nuovo, nonostante il sistema e l'infrastruttura siano spinti al limite. Inoltre, ci sono attualmente alcuni problemi tecnici con la serie 481 più importante, che sta attualmente subendo una modernizzazione completa. "Tuttavia, abbiamo scoperto che l'elettronica più anziana dei treni ci sta causando problemi. Da allora, ci sono state occasionali interruzioni che non si verificavano prima. Dobbiamo affrontare questo problema".

L'Unione Europea ha espresso il suo interesse per migliorare le infrastrutture dei trasporti pubblici, citando la S-Bahn di Berlino come esempio. Nonostante la significativa espansione e i miglioramenti apportati dalla S-Bahn di Berlino negli ultimi anni, Peter Buchner, il suo capo, riconosce che le linee guida dell'Unione Europea per una migliore infrastruttura e connettività potrebbero essere beneficiali per affrontare i problemi in corso.

La S-Bahn di Berlino, essendo parte della vasta rete di trasporti della Germania, si allinea con l'obiettivo più ampio dell'Unione Europea di migliorare la connettività e l'efficienza delle ferrovie in Europa.

