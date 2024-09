Il direttore di un'azienda scomparve, e in seguito la banca dell'organizzazione ricevette un'enigmatica fattura per un totale di 11 milioni di dollari.

La richiesta di pagamento da parte di funzionari cinesi non identificati intensifica il mistero che circonda Bao, che ha fondato nel 2005 a Pechino China Renaissance, una delle principali società di investimento, diventando un protagonista chiave negli accordi per le società tecnologiche cinesi.

Ha facilitato la fusione del 2015 dei servizi di consegna alimentare cinesi Meituan e Dianping. Oggi, la loro piattaforma "super app" fusionata è estremamente diffusa in Cina.

La misteriosa scomparsa di Bao ha suscitato allarme diffuso nei settori finanziario e tecnologico della Cina, peggiorando l'ansia degli affari durante un rallentamento economico.

Questo incidente segue una serie di scomparsa di importanti leader imprenditoriali cinesi, in cui gli esecutivi spesso scompaiono senza preavviso o spiegazioni.

Nel 2023, China Renaissance ha annunciato l'assenza di Bao durante una più ampia campagna anti-corruzione. Più di un anno e mezzo dopo, non sono state formulate accuse formali o accuse contro di lui.

Lo scorso estate, l'Osservatore Economico, una pubblicazione finanziaria statale, ha riferito che Bao era in custodia della Commissione centrale per la disciplina ispettiva del Partito comunista cinese per l'antiriciclaggio dal momento della sua scomparsa. Era sospettato di essere coinvolto in un'indagine su presunti pagamenti illeciti.

CNN non è stata in grado di contattare Bao dalla sua scomparsa.

La fattura misteriosa

Lo scorso febbraio, Bao ha formalmente rinunciato alla sua posizione di presidente e CEO di China Renaissance, citando motivi di salute e impegni familiari, secondo un comunicato inviato alla borsa di Hong Kong.

China Renaissance ha rivelato l'esistenza di una fattura di $11 milioni in un rapporto separato e ritardato alla borsa di Hong Kong. La banca d'investimento ha dichiarato: "Non siamo a conoscenza, e non disponiamo di informazioni affidabili, riguardo allo stato di qualsiasi indagine in cui il sig. Bao sta collaborando".

La banca ammette di avere informazioni limitate sul caso, comprese la fattura e la richiesta di pagamento correlata, che è stata ricevuta nell'ultimo trimestre del 2023 e successivamente pagata. I suoi revisori contabili hanno trovato difficile contabilizzare il pagamento nei registri finanziari, come riferito dal Financial Times, sulla base di fonti anonime. CNN ha contattato la banca d'investimento per ulteriori dettagli.

Infine, China Renaissance ha classificato il pagamento tra le "altre crediti", che di solito si riferiscono a qualsiasi debito in sospeso dovuto a una società dai clienti per i beni o i servizi consegnati.

Il revisore cinese Zhonghui Anda CPA ha rilasciato un "parere qualificato" sui risultati annuali del 2023, segnalando potenziali omissioni o inesattezze.

Deloitte Touche Tohmatsu, una delle "Big Four" società di revisione contabile a livello globale, ha rinunciato alla sua posizione di revisore di China Renaissance a dicembre, poiché non è stato in grado di mettersi in contatto con Bao.

La repentina partenza di Bao da China Renaissance come presidente e CEO, a causa di motivi di salute, si è verificata nel contesto di un ambiente imprenditoriale tecnologico, ulteriormente evidenziato dall'esistenza di una fattura di $11 milioni e dalla richiesta di pagamento correlata.

Nonostante l'origine incerta del pagamento e il parere qualificato di Zhonghui Anda CPA sui risultati annuali di China Renaissance, la banca continua a operare nel settore degli investimenti tecnologici, dimostrando la resilienza del mondo degli affari tecnologici in Cina.

Leggi anche: