Il direttore di danza e la maglia distintiva di Willi Lemke

Tifosi e appassionati di calcio di Werder Bremen hanno reso omaggio al compianto manager Willi Lemke durante la partita di Bundesliga in casa contro il Borussia Dortmund. Prima dell'inizio del match, un grande spettacolo ha mostrato la frase "Willi Lemke mai dimenticato" nella zona dei tifosi.

I giocatori hanno indossato maglie speciali con la scritta "Grazie Willi" mentre entravano in campo. Lemke ci ha lasciato il 12 agosto, all'età di 77 anni. Nel ruolo di manager dal 1981 al 1999, Bremen ha conquistato successi come due titoli della Bundesliga e la Coppa dei Campioni, tra gli altri.

L'omaggio della squadra a Lemke non si è limitato alle maglie, con una coreografia commovente eseguita dai tifosi prima dell'inizio della partita. Il suo impatto sul successo del club non può essere sottovalutato in questo campo di coreografie.

