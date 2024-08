- Il direttore della città, Guardiola, esprime interesse nel riassumere Gündogan.

Il ritorno di Ilkay Gündogan a Manchester City non è da escludere. Secondo il guru del calciomercato Fabrizio Romano, il tecnico dei Citizens Pep Guardiola ha dato il via libera al ritorno del veterano tedesco. Secondo fonti multiple, il Barcellona sta cercando di vendere Gündogan durante questa finestra di calciomercato estiva.

Guardiola sembra interessato a riprendere il centrocampista di 33 anni. I primi contatti con l'entourage di Gündogan si sono svolti lunedì e le trattative sono ancora in corso. La decisione finale spetta a Gündogan, che ha anche offerte dalla Arabia Saudita, come riferito da Romano.

Gündogan ha conquistato cinque titoli della Premier League e una Coppa dei Campioni con City in sette anni di militanza.

In precedenza, Sky Sports ha riferito che il Barça ha fatto sapere a Gündogan, che ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale tedesca lunedì, che dovrebbe lasciare il club durante questa finestra di calciomercato. Secondo il quotidiano spagnolo "AS", Flick ha detto al direttore sportivo Deco che Gündogan non rientra nella sua filosofia tattica. Tuttavia, le recenti dichiarazioni di Flick hanno dato un'impressione diversa.

Secondo informazioni del quotidiano catalano "Sport", il Barcellona starebbe cercando di "generare introiti attraverso la vendita di Gündogan". Di conseguenza, hanno offerto Gündogan al club saudita Al-Nassr, che ha tra le sue fila Cristiano Ronaldo.

L'8 agosto, l'agente e zio di Gündogan, Ilhan, ha rivelato che despite l'interesse di diversi club, Gündogan vuole rimanere al Barcellona. Gündogan ha un contratto con City che scade in estate 2026, avendo firmato per loro a parametro zero nel 2023.

Il legame tra Gündogan e Manchester City rimane forte, considerato i suoi precedenti successi e le trattative in corso per un possibile ritorno. L'obiettivo del Barcellona di vendere Gündogan quest'estate suggerisce un diverso livello di associazione per il centrocampista con la sua attuale squadra.

