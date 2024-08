- Il direttore del VfB, Hoeneß, crede che Silas resti parte della squadra.

Sulla base delle dichiarazioni dell'allenatore Sebastian Hoeneß, sembra altamente improbabile che l'ala Silas lascerà il VfB Stuttgart quest'estate. "Penso che Silas indosserà di nuovo la nostra maglia", ha dichiarato l'allenatore dopo il pareggio per 3:3 (2:1) contro il 1. FSV Mainz 05 nella seconda giornata della Bundesliga. Silas non era nella rosa per questa partita e non aveva giocato nelle prime due partite ufficiali della stagione del club. Il direttore sportivo della squadra, Fabian Wohlgemuth, ha rivelato che avevano discusso della possibile cessione del 25enne venerdì, ma non è successo nulla. Con la finestra di trasferimento ancora aperta in paesi come l'Austria, il Portogallo o la Turchia, il futuro di Silas è ancora incerto. Tuttavia, Hoeneß pensa che se Silas resterà, avrà "molte opportunità di contribuire positivamente alla nostra squadra". Silas si è unito allo Stuttgart dalla Paris FC nell'estate del 2019 e ha rapidamente guadagnato il sostegno dei tifosi. Purtroppo, recentemente è scivolato nella gerarchia della squadra al secondo posto.

La finestra di trasferimento in paesi come l'Austria, il Portogallo o la Turchia offre l'opportunità di plasmare il futuro di Silas. Con la fiducia di Hoeneß nelle capacità di Silas e la sua intenzione di giving him many chances, il futuro dell'ala al VfB Stuttgart sembra promettente.

Leggi anche: