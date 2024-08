- Il direttore del sindacato Svensson sostiene la compassione verso la squadra.

Bo Svensson, allenatore del 1. FC Union Berlin, non garantisce i posti in partenza per la sua prima partita in Bundesliga. "Abbiamo bisogno di più giocatori degli undici che scendono in campo. Vedremo chi entrerà in gioco. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro finora", ha detto il 45enne in vista della partita di venerdì (ore 20:30/DAZN) contro il FC St. Pauli.

Proprio come nel pareggio per 1-1 della sua precedente squadra, il 1. FSV Mainz 05, lo scorso weekend, Svensson intende schierare i giocatori più adatti a contrastare le forze dell'avversario. "Faremo solo ciò che riteniamo ci dia la migliore possibilità di vincere", ha detto Svensson, sottolineando diversi fattori nella scelta dei giocatori, "è una decisione partita per partita, un mix di vari aspetti, compreso il momento di forma. Non ci concentreremo solo sul fatto che l'avversario sia un debuttante o che sia una partita in casa".

Svensson prevede un incontro serrato. Nonostante la vittoria per 2-0 del FC Heidenheim sui debuttanti, considera la squadra di Alexander Blessin la più forte, sfortunata a perdere: "Sono ben organizzati. Sarà una partita equilibrata in cui avremo bisogno del supporto del pubblico di casa".

Allo stesso tempo, Svensson sottolinea la camaraderie della squadra. Come a Mainz, ci saranno giocatori insoddisfatti venerdì: "Ma questo è il calcio professionistico: insoddisfazione personale, sì, ma anche empatia per la squadra". Soprattutto perché i giocatori dalla panchina come Tim Skarke e il nuovo acquisto e realizzatore László Benes hanno portato nuova energia a Mainz.

Complimenti per Jeong

Contro Amburgo, il recente acquisto del rivale della Bundesliga Woo-yeong Jeong potrebbe anche entrare in gioco. "Porta qualcosa di unico. Si muove tra le linee e ha un occhio per il passaggio decisivo", ha detto Svensson, che può anche contare su Kevin Vogt, che ha subito un infortunio e è stato sostituito a Mainz. Il pilastro difensivo ha partecipato a tutte le sedute di allenamento: "Pensiamo che farà parte dell'azione".

