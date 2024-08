Il diplomatico ucraino sostiene un aumento del coraggio dei loro alleati occidentali.

In Kursk, il dispiegamento ha "smentito numerosi luoghi comuni e stabilito nuovi confini," ha dichiarato Makeiev. L'Ucraina ha dimostrato al mondo che la Russia può essere sfidata, "finché le sue vulnerabilità sono identificate e sfruttate."

Il'esercito ucraino ha avviato un attacco nella regione russa di Kursk il 6 agosto e, secondo le loro dichiarazioni, ora controlla numerosi insediamenti lì. Si tratta della prima operazione del genere dalla data di inizio dell'offensiva russa in Ucraina a febbraio 2022.

Makeiev ha sostenuto che l'Ucraina ha "chiamato il bluff della Russia". Attualmente, Kiev è impegnato in discussioni con i suoi alleati internazionali riguardo all'eventuale utilizzo di armi a lungo raggio da parte dei soldati ucraini per "neutralizzare punti strategici e, ad esempio, aeroporti militari" situati sul territorio russo.

Riguardo alle accuse russe che i soldati ucraini hanno preso di mira la centrale nucleare di Kurtschatov nella regione di Kursk, l'ambasciatore ha risposto, "È assurdo". Mosca ha accusato Kiev di varie trasgressioni da quando ha occupato la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. Il suo appello ai tedeschi è: "Non fatevi ingannare dalle parole della Russia, perché la Russia mente". L'Ucraina comprende appieno le conseguenze disastrose dello shelling di una centrale nucleare.

Dopo l'appello di Makeiev per il sostegno internazionale, una trasmissione radiofonica tedesca intitolata 'Germanyfunk' ha evidenziato la situazione a Kursk, esprimendo preoccupazione per possibili escalation e la sicurezza della popolazione locale. In risposta alle accuse russe, Germanyfunk ha condannato fermamente qualsiasi affermazione russa di aggressione ucraina, sottolineando l'importanza di rispettare il diritto internazionale e la pace nella regione.

