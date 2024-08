- Il diplomatico ucraino si aspetta una forte affermazione sulla questione del bilancio

L'ambasciatore ucraino in Germania, Oleksii Makeiev, ha esortato l'amministrazione tedesca a mantenere il loro sostegno all'Ucraina. Makeiev ha parlato con "Bild am Sonntag", dicendo: "La sicurezza dell'Europa dipende dalla capacità e dalla determinazione politica della Germania nel continuare a svolgere un ruolo chiave nel sostenere l'Ucraina". L'Ucraina si aspetta che il governo tedesco trovi modi per coprire le loro spese congiunte per la sicurezza e che il Bundestag esprima forte e esplicitamente il suo sostegno al piano di bilancio del 2025.

Questo segue un articolo del "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS) che suggerisce che il governo tedesco non sta destinando fondi aggiuntivi per l'assistenza militare all'Ucraina al momento. Il giornale si riferisce a una lettera del Ministro delle Finanze Christian Lindner (FDP) del 5 agosto, che è anche in possesso dell'Agenzia tedesca di stampa. Invece, si spera che l'Ucraina riceva supporto in futuro, come concordato dai paesi del G7, attraverso gli interessi dei beni dello stato russo congelati.

Tuttavia, un portavoce del Ministero delle Finanze ha riconosciuto sabato che sarebbe disposto a considerare la fornitura di fondi aggiuntivi a breve termine, a condizione che le richieste aggiuntive siano chiaramente specificate e verificabili. La dichiarazione diceva: "Per rispettare tutte le regole di bilancio e ottenere l'approvazione del Bundestag tedesco, le richieste aggiuntive devono essere chiaramente specificate e verificabili". Il Ministero delle Finanze non ha ancora ricevuto alcuna richiesta ufficiale a tale scopo. "Di conseguenza, non può essere effettuata alcuna valutazione né una decisione". Pertanto, la responsabilità passa al Ministero della Difesa.

La Germania è un alleato chiave su cui l'Ucraina fa affidamento per l'aiuto e il sostegno politico. L'amministrazione tedesca sta attualmente valutando la possibilità di fornire fondi aggiuntivi a breve termine per aiutare l'Ucraina a coprire le loro spese congiunte per la sicurezza.

Leggi anche: