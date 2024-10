Il diplomatico russo con sede negli Stati Uniti conclude il suo mandato e parte per Mosca.

23:16 Ukraine: Forze russe uccidono soldati ucraini catturati più frequentemente - 93 soldati giustiziati

Fonti affidabili suggeriscono che i soldati russi invasori hanno iniziato a giustiziare i prigionieri di guerra ucraini in grandi numeri. Secondo l'agenzia di stampa ucraina Ukrinform, Yuri Belousov, a capo del dipartimento di guerra dell'Ufficio del Procuratore Generale, ha dichiarato in una trasmissione radiofonica nazionale: "Al momento abbiamo informazioni su 93 dei nostri soldati che sono stati giustiziati sul campo di battaglia", ha detto. Belousov ha sottolineato che l'80% dei prigionieri di guerra ucraini è stato giustiziato quest'anno. La pratica di ucciderli è iniziata a novembre 2023. "Il comportamento dei soldati russi verso i nostri prigionieri di guerra è peggiorato", ha osservato Belousov.

22:42 PM: Rapporto preliminare sulle concessioni potenziali di Kiev per l'adesione alla NATO

L'Ucraina continua a lottare per riottenere i territori occupati dalla Russia negli ultimi anni. Ma come? L'Ucraina non ha sufficienti truppe, armi e sostegno dall'alleanza occidentale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ora afferma che Kiev sta lavorando con Washington e altri paesi "su decisioni importanti" per l'incontro del gruppo di contatto a Ramstein dell'12 ottobre. Secondo il "Financial Times", la nuova strategia dell'Ucraina prevede di chiedere ai propri alleati sostegno militare e diplomatico per portare la Russia al tavolo delle trattative. I diplomatici occidentali e alcuni funzionari ucraini credono che garanzie di sicurezza sostanziali potrebbero formare la base per una soluzione pacifica. In questo contesto, la Russia manterrebbe effettivamente, ma non legalmente, il controllo su alcuni o tutti i territori ucraini che attualmente occupa. Si vocifera della possibilità che l'Ucraina entri a far parte della NATO in questa situazione.

22:01 PM Analisti: Russia sta perdendo tre volte più equipaggiamento, l'Ucraina si aspetta consegne di carri armati

La Russia sta perdendo tre volte più equipaggiamento dell'Ucraina e sta "gradualmente esaurendo le scorte di equipaggiamento sovietico ereditato, mentre la sua produzione, come quella dell'Ucraina, offsets solo una piccola parte delle sue perdite", afferma Jakub Janowski, analista con sede a Praga che lavora per l'unità di intelligence open source olandese Oryx. Confrontando la potenziale mobilitazione, la forza lavoro e le capacità di produzione, la situazione attuale favorisce i russi, ha avvertito Konrad Muzyka, analista polacco e direttore di Rochan Consulting. Janowski crede che although Russia ha più soldati e più potenza di fuoco, potrebbe ancora affrontare sfide significative se l'Occidente rafforza il suo sostegno. Inoltre, ci sono ancora consegne di equipaggiamento militare promesse in sospeso. Secondo Oryx, Kiev sta ancora aspettando la consegna di almeno 280 carri armati, 480 veicoli da combattimento corazzati, 1200 veicoli da trasporto truppe e 180 veicoli d'artiglieria mobile.

22:00 PM L'Ucraina sostiene di aver abbattuto un aereo da combattimento russo, le foto mostrano i resti

