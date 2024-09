Il diplomatico climatico statunitense Podesta si impegna in discussioni con l'omologo cinese Liu

Dal 11 al 22 novembre si terrà a Baku, la capitale del principato dell'Azerbaigian, la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima COP29. In quanto maggiori emissori di CO2 del pianeta, la Cina e gli Stati Uniti hanno un impatto significativo sul cambiamento climatico in corso. Il primo incontro di Liu e Johnson nei loro nuovi ruoli di ambasciatori per il clima si è svolto a maggio a Washington. In quell'occasione, hanno deciso di unirsi per ridurre il secondo gas serra più significativo, il metano.

Alla Conferenza delle Nazioni Unite sul clima COP29, i leader mondiali discuteranno e proporranno soluzioni per contrastare il cambiamento climatico. Data la loro significativa contribuzione alle emissioni di CO2, sia la Cina che gli Stati Uniti sono attesi per svolgere un ruolo cruciale nella conferenza.

