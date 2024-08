Il diplomatico americano avverte Maduro di non arrestare i leader dell'opposizione

A seguito delle contestate elezioni presidenziali in Venezuela, un diplomatico di alto livello degli Stati Uniti ha messo in guardia il dichiarato vincitore, Nicolás Maduro, dal procedere all'arresto dei leader dell'opposizione. "Se Maduro decidesse di farlo, unirebbe la comunità internazionale in un modo che non può immaginare," ha detto l'Ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Organizzazione degli Stati Americani (OAS), Francisco Mora, durante un evento ospitato dal think tank statunitense Atlantic Council.

La comunità internazionale aumenterebbe la pressione all'interno dell'OAS se il candidato presidenziale dell'opposizione Edmundo González Urrutia e la leader dell'opposizione María Corina Machado venissero arrestati, come richiesto da Maduro. Anche i paesi che hanno qualche simpatia per il Venezuela si unirebbero a questa pressione, ha detto Mora. Entrambi i politici dell'opposizione sono sotto inchiesta da parte della procura venezuelana per "incitamento alla rivolta". Non sono stati visti in pubblico da giorni a causa della minaccia di arresto.

Gli Stati Uniti e altri paesi considerano González Urrutia il vero vincitore delle elezioni del 28 luglio. Non credono ai risultati delle elezioni rilasciati dalla commissione elettorale venezuelana controllata dal governo, che mostrano Maduro come vincitore. Tra i paesi che mettono in discussione la vittoria elettorale di Maduro ci sono paesi latino-americani di sinistra come Brasile, Colombia e Messico.

Mora ha detto che gli Stati Uniti si affidano inizialmente ai canali diplomatici di questi tre paesi e vogliono dar loro "lo spazio e l'opportunità per trovare una via d'uscita". Tuttavia, la situazione in Venezuela è una priorità alta a Washington.

All'epoca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva riconosciuto l'opponente di Maduro, Juan Guaidó, come vincitore delle elezioni del 2018, non Maduro. Maduro, al potere dal 2013, è sostenuto dall'esercito del suo paese e da Cuba, Cina e Russia. Dubbi sulla legittimità della sua rielezione esistono anche tra i governi europei.

Se Maduro procedesse all'arresto di González Urrutia o di Machado, questo peggiorerebbe ulteriormente i suoi rapporti con la comunità internazionale. Il potenziale arresto di questi leader dell'opposizione potrebbe portare a sanzioni più severe da parte degli Stati Uniti e di altri paesi.

