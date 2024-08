- Il dipinto, la ricchezza e la famiglia reale, dov'e' il Salvator Mondo di Leonardo da Vinci?

Origini Discutibili del Capolavoro da Miliardi

Il dipinto in questione, spesso dibattuto sulla sua vera paternità, è il famigerato "Salvator Mundi". È veramente un capolavoro di Leonardo da Vinci, o artisti del suo workshop hanno contribuito alla sua creazione? O non ha alcuna parte in esso? Fino a quando non emergeranno ulteriori prove, non lo sapremo mai per certo. L'arte, come sappiamo, è soggettiva e aperta all'interpretazione. E "Salvator Mundi" detiene sicuramente il titolo del dipinto più costoso mai venduto, venduto per $400 milioni da Christie's a Londra nel 2017, con spese e tasse aggiuntive che portano il totale finale a circa $450 milioni.

Tesoro Nascosto a Ginevra

Di recente, un documentario della BBC ha citato un professore apparentemente vicino al principe ereditario saudita, sostenendo che il pezzo di valore è conservato in un magazzino duty-free a Ginevra. Sembra che stia aspettando il completamento di un enorme museo a Riyadh, dove potrebbe potenzialmente attirare folle simili alla "Mona Lisa" al Louvre di Parigi.

Acquisizione Dubbia

Purtroppo, i fatti che circondano l'acquisizione del dipinto sono torbidi. Si dice che il principe ereditario Mohammed bin Salman abbia acquistato il dipinto tramite un intermediario. Durante il suo breve soggiorno al Louvre di Parigi nel 2019, si è detto che abbia richiesto che fosse esposto accanto alla "Mona Lisa". Tuttavia, il museo francese ha rifiutato la sua richiesta.

Da Dollari a Miliardi

Nonostante il rifiuto di Parigi, la traiettoria del dipinto è stata nulla meno che straordinaria. Originariamente venduto per una misera cifra di $45, la sua storia e il suo potenziale sono rimasti un mistero. Anche tardi come nel 2005, è stato scambiato per soli $1,175. Il dipinto originale era stato pesantemente ridipinto e a malapena somigliava al capolavoro che è oggi. Il suo soggetto aveva addirittura i baffi. L'intero pezzo sembrava niente più che un'adeguata decorazione per un concessionario di auto usate.

Ma poi, attraverso un dealer profetico, è finito nelle mani della rinomata restauratrice di New York Dianne Modestini. Questo incontro si sarebbe rivelato trasformativo per entrambi Modestini e il dipinto. "Ho avuto una connessione con Salvator Mundi", ha dichiarato Modestini negli interviste. E ha aggiunto che il dipinto aveva una relazione con lei. Immaginate il suo lavoro meticoloso nel rimuovere i strati di ignoranti aggiunte che erano state applicate al volto della figura di Cristo. Cinque anni sono passati mentre lavorava sul dipinto, la sua passione e determinazione incrollabili. Verso la fine, ha trovato la soluzione: ha posto una foto ravvicinata della bocca della Mona Lisa da un libro accanto all'oggetto di restauro. Improvvisamente, è stata convinta che fosse effettivamente un capolavoro di Leonardo da Vinci.

Il Dubbio Persiste

Sia che lei abbia ragione o no, le prove rimangono inconclusive. Alcuni credono che il dipinto costoso sia un tributo alle capacità restaurative di Modestini, mentre altri argomentano che potrebbe aver semplicemente scoperto un capolavoro nascosto di Leonardo da Vinci. In ogni caso, è una storia intrigante. Il magazzino di Ginevra, ben custodito e attrezzato con tecnologia di climatizzazione, è stato a lungo oggetto di sospetti e speculazioni, così come lo yacht di lusso del principe ereditario. Una cosa sembra chiara: la storia del dipinto di 500 anni non è affatto finita, anche se è attualmente fuori vista.

