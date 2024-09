- Il Dipartimento economico propone progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche a gas

Il Ministero dell'Economia del paese ha reso noti i piani per la costruzione pubblica di nuove centrali energetiche a combustibili fossili e il rifacimento di quelle esistenti. Questi siti saranno necessari quando le fonti energetiche rinnovabili non saranno in grado di soddisfare i futuri fabbisogni di elettricità. Inoltre, la transizione verso un'energia più pulita a idrogeno sarà accelerata.

Come spiegato dal Ministro dell'Economia Robert Habeck (Verdi), "Stiamo rendendo il nostro sistema energetico pronto per l'uso significativo delle fonti energetiche rinnovabili e rafforzando il backup per i periodi di scarsa vento e sole". Le opinioni degli esperti sul progetto di legge per la sicurezza della rete elettrica aggiornata possono ora essere presentate entro un periodo di sei settimane da specialisti, organizzazioni o imprese.

Innanzitutto, saranno messi a disposizione finanziamenti per le capacità delle centrali energetiche di 12,5 Gigawatt (GW) e 500 Megawatt (MW) di stoccaggio a lungo termine. Queste centrali a gas saranno progettate per la futura conversione all'idrogeno, insieme alla promozione di alcune centrali energetiche a idrogeno puro.

Come menzionato, il Ministero Federale dell'Economia è responsabile della costruzione e del rifacimento pianificati delle centrali energetiche a combustibili fossili. Il progetto di legge per la sicurezza della rete elettrica aggiornata è aperto per i feedback da specialisti, organizzazioni e imprese, sotto la supervisione di questo ministero.

