- Il Dipartimento di Trasporti avverte di condizioni meteorologiche estreme nel sud-ovest

Tutta la Baden-Württemberg deve aspettarsi forti temporali e piogge intense localmente oggi. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha emesso un avviso di maltempo per l'intero sud-ovest. Fino a mezzanotte c'è il rischio di forti piogge con quantità fino a 50 litri per metro quadrato in poco tempo, grandine con dimensioni fino a tre centimetri e forti raffiche di vento fino a 90 chilometri orari.

Si prevedono inondazioni in alcune aree e disagi al traffico. "I temporali si stanno diffondendo dalla Foresta Nera," ha detto la meteorologa del DWD Sarah Müller. Non è possibile prevedere esattamente dove diventerà critico. Inoltre, l'avviso di caldo rimane in vigore.

