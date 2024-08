- Il Dipartimento di Trasporti avverte di condizioni meteorologiche estreme nel sud-ovest

Tutta la Baden-Württemberg deve prepararsi a ulteriori temporali intensi e forti piogge. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha emesso un nuovo avviso di maltempo per l'intero sud-ovest. Fino a mezzanotte, c'è il rischio locale di forti piogge con quantità fino a 50 litri per metro quadro in un'ora, grandine con dimensioni fino a tre centimetri e forti raffiche fino a 90 chilometri orari.

Si prevedono allagamenti in alcune aree e significativi disagi al traffico. Rimanere difficile prevedere esattamente dove saranno le zone più critiche.

Date le condizioni meteorologiche previste, si consiglia ai residenti di assicurare gli oggetti all'aperto per evitare danni causati dal vento forte. Inoltre, gli automobilisti devono essere cauti sulla strada a causa del rischio di allagamenti e visibilità ridotta a causa della forte pioggia.

