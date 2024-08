- Il Dipartimento di Trasporti avverte di caldo nel sud-ovest

Applicare la crema solare, bere molta acqua e indossare un cappello da sole - questo è il consiglio del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) per le persone nel sud-ovest in vista dell'ondata di calore in arrivo. Dopo una notte tropicale, potrebbe fare fino a 40 gradi Celsius martedì. "Le condizioni per un record annuale di calore sono in atto", ha detto un portavoce del DWD. Si sono registrati 35,4 gradi alla fine di luglio a Müllheim (Alta Foresta Nera).

Il DWD ha già avvertito del caldo in alcune aree lunedì. Sarà estate inoltrata all'inizio della settimana con massime di 36 gradi nel nord dell'Alta Renania e 29 gradi nelle montagne più alte. Dal pomeriggio, aumenterà il rischio di temporali, soprattutto nelle regioni meridionali e nelle montagne.

Rimanere al chiuso durante il giorno

La notte sarà tropicale in alcune aree con più di 20 gradi. Martedì sono previste temperature elevate di 37 gradi nel Palatinato, fino a 29 gradi nelle montagne più alte. Secondo il DWD, si dovrebbe rimanere al chiuso durante il giorno con questo caldo.

A causa dell'umidità che arriva dal sud-ovest, le temperature sembreranno ancora più alte. "L'aria sta diventando sempre più opprimente", si è detto. L'indice UV è anche alto, indicando un alto rischio di scottature. Le persone nel Baden-Württemberg dovrebbero quindi proteggersi dal sole.

Pioggia e temporali

Mercoledì, secondo il DWD, ci sarà prima il sole. Dal pomeriggio, le nuvole aumenteranno e porteranno pioggia e temporali. È possibile maltempo locale con pioggia intensa e grandine. Le massime saranno tra 26 e 33 gradi. Nella notte tra mercoledì e giovedì, ci saranno pioggia e temporali o pioggia intensa in alcuni luoghi. Le minime saranno 20 a 14 gradi.

Poi, secondo il DWD, le temperature si stabilizzeranno inizialmente intorno ai 28 gradi. Non è previsto un altro record di calore alla fine di agosto e all'inizio di settembre secondo i modelli meteorologici attuali. Dopo il caldo, ci sarà una fase più fresca e variabile, si è detto.

La regione dell'Alta Renania è prevista per avere temperature estive elevate, con condizioni soleggiate e massime di 36 gradi lunedì. Le persone dovrebbero considerare di rimanere al chiuso durante il giorno per evitare il caldo. Più tardi nella settimana, potrebbe esserci pioggia e temporali, portando un po' di sollievo alla zona.

