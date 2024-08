Il Dipartimento di Stato riprenderà i dialoghi in Medio Oriente

Il Segretario di Stato Antony Blinken è previsto per incontrare le autorità israeliane a Tel Aviv il prossimo lunedì come parte dei tentativi degli Stati Uniti per fermare il conflitto e prevenire ulteriori escalation. Non sono stati ancora divulgati ulteriori dettagli sulla sua visita. Storicamente, ha anche fatto visite ai paesi arabi durante i suoi viaggi.

Durante alcune discussioni tenutesi a Doha qualche giorno fa, gli Stati Uniti hanno presentato a Israele e Hamas una nuova proposta di compromesso. In una dichiarazione congiunta rilasciata dai mediatori, che includevano gli Stati Uniti, l'Egitto e il Qatar, si è affermato che la proposta ha aiutato a colmare le "discrepanze residue". Future discussioni sono previste per avere luogo al Cairo nei prossimi giorni.

I delegati israeliani hanno espresso un ottimismo misurato dopo la prima sessione di discussioni, suggerendo che la forte pressione degli Stati Uniti e degli intermediari su Hamas potrebbe convincerli ad arrendersi alla proposta degli Stati Uniti. Domenica, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto pressioni su "inerte" Hamas durante le "complicate" trattative.

Le discussioni a Doha si basavano su un piano in più fasi per una tregua proposta dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla fine di maggio. Biden ha menzionato nel weekend che le parti sono ora più vicine a un accordo che mai prima d'ora. Tuttavia, Hamas, che non ha partecipato alle discussioni di Doha, ha definito le affermazioni sull'imminente accordo come una "illusione", sostenendo invece che si tratta di "tattiche di forza" degli Stati Uniti.

Migliaia di persone hanno manifestato in diverse città israeliane sabato sera, chiedendo un accordo che porti alla liberazione degli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza. "Sappiamo tutti che c'è una vera possibilità di accordo", ha detto Mor Korngold, fratello dell'ostaggio Tal Schoham, durante un raduno a Tel Aviv.

La tensione nella regione è recentemente aumentata. L'Iran e il gruppo sciita Hezbollah, che sostiene, hanno minacciato Israele con rappresaglie dopo gli attacchi mortali contro il capo di Hamas Ismail Haniyeh a Tehran e il capo militare di Hezbollah Fuad Shukr a Beirut alla fine di luglio. both Hamas and Iran hold Israel responsible for both attacks.

Il conflitto nella Striscia di Gaza è iniziato con un attacco principale di Hamas contro Israele l'ottobre 7. Secondo le statistiche israeliane, 1,198 persone sono morte e 251 sono state rapite nella Striscia di Gaza. In risposta, Israele ha condotto operazioni militari estese nella Striscia di Gaza. Secondo le figure del Ministero della Salute controllato da Hamas, che non possono essere confermate in modo indipendente, oltre 40,100 persone sono morte finora.

I combattimenti sono continuati durante il weekend sia nella Striscia di Gaza che nella regione di confine israelo-libanese. L'Autorità della Difesa Civile di Hamas a Gaza City ha incolpato Israele per un attacco che ha causato la morte di 15 membri di una famiglia. Il militare israeliano ha affermato di aver mirato ai lanciarazzi dei gruppi islamici nella zona.

Nel sud del Libano, dieci persone sono morte nell'area di confine di Nabatijeh durante un attacco aereo notturno israeliano, tra cui una donna e i suoi due figli, secondo i resoconti ufficiali. Il militare israeliano ha affermato di aver colpito un deposito di armi di Hezbollah nella regione di Nabatijeh. Tre caschi blu dell'UNIFIL sono rimasti feriti in un'esplosione vicino al villaggio di frontiera di Yarine, secondo le figure dell'ONU.

