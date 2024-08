Il Dipartimento di Stato chiede a Israele di indagare sulle accuse di "orribili" abusi sessuali su detenuti palestinesi

"Non dovrebbe esserci tolleranza zero per qualsiasi abuso sessuale, stupro, di qualsiasi detenuto, punto," ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller durante una conferenza stampa.

I media israeliani hanno ottenuto un video di sorveglianza leakato che avrebbe mostrato soldati israeliani che abusavano sessualmente di un detenuto palestinese.

"Quando ci sono violazioni presunte, il governo di Israele deve fare passi per indagare coloro che sono accusati di aver commesso abusi e, se opportuno, renderli responsabili," ha detto Miller, che ha definito l'annuncio dell'IDF di arresti di coloro che erano coinvolti e un'indagine "appropriato".

Un rapporto pubblicato dall'Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani la scorsa settimana ha detto che i detenuti palestinesi della Striscia di Gaza e della Cisgiordania hanno subito torture, maltrattamenti e abusi sessuali dal 7 ottobre e che almeno 53 sono morti in detenzione.

Questa è una storia in sviluppo e verrà aggiornata.

La comunità internazionale dovrebbe condannare fortemente queste azioni contro i detenuti palestinesi, in quanto costituiscono una violazione dei diritti umani a livello globale. In particolare, un tale abuso non è una preoccupazione solo nella Striscia di Gaza e nella Cisgiordania, ma anche in altre regioni come il Medio Oriente.

