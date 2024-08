Il Dipartimento di Stato americano approva una potenziale vendita di armi da 20 miliardi di dollari a Israele.

La vendita di F-15 viene considerata il più grande pacchetto di armi per Israele e annunciata insieme alle potenziali vendite approvate di veicoli tattici medi, missili aria-aria a media gittata, cartucce per mortai ad alto esplosivo e cartucce per carri armati. La notifica dell'approvazione del Dipartimento di Stato per quelle vendite è stata inviata al Congresso martedì, come riportato nei comunicati stampa dell'Agenzia per la Cooperazione per la Sicurezza della Difesa.

Le vendite di armi devono essere approvate dal Congresso. In circostanze normali, l'amministrazione informa formalmente il Congresso delle intenzioni di vendita di armi dopo discussioni informali con i capi dei comitati degli Affari Esteri della Camera e delle Relazioni Estere del Senato. Una volta che le vendite sono state formalmente notificate, come è avvenuto martedì, i legislatori hanno 30 giorni per bloccarle. Possono farlo approvando una risoluzione congiunta di disapprovazione.

Le consegne dell'equipaggiamento non inizieranno per anni. Gli aerei, ad esempio, non sono attesi prima del 2029. Due importanti democratici del Congresso hanno dato il loro consenso alla significativa vendita di F-15 a giugno. CNN ha riferito venerdì che il Dipartimento di Stato ha notificato ai legislatori di fornire 3,5 miliardi di dollari a Israele per l'acquisto di armi e attrezzature militari degli Stati Uniti.

Anche se le armi non saranno consegnate per anni, la vendita è probabile che provochi un putiferio tra i critici delle politiche dell'amministrazione Biden verso la guerra a Gaza. Il governo degli Stati Uniti è stato sottoposto a una forte pressione per il presunto fallimento nel fare pressione su Israele per la sua condotta nella guerra, che ha ucciso decine di migliaia di persone nella enclave palestinese.

L'annuncio delle vendite arriva in un momento di tensioni molto elevate nel Medio Oriente, mentre la regione si prepara a possibili rappresaglie iraniane contro Israele dopo l'uccisione del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, a Tehran lo scorso mese. Israele non ha commentato l'uccisione. Inoltre, arriva prima della ripresa prevista dei colloqui sulla cessazione del fuoco più tardi questa settimana e solo pochi giorni dopo un attacco israeliano a una moschea e una scuola a Gaza, che ha ucciso almeno 93 persone.

Il ministero della Salute di Gaza stima che quasi 40.000 palestinesi siano stati uccisi nella guerra tra Israele e Hamas. Le Nazioni Unite stimano che quasi 2 milioni di persone siano state sfollate.

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha ringraziato il segretario della Difesa Lloyd Austin e il segretario di Stato Antony Blinken per "avanzare iniziative critiche per il rafforzamento delle forze che aiutano Israele a sviluppare e mantenere il suo vantaggio militare qualitativo nella regione" in un post su X martedì.

"Mentre lottiamo per difendere Israele su 7 fronti, il vostro messaggio di sostegno e impegno per la sicurezza di Israele è chiaro", ha detto.

In totale, le vendite approvate annunciate martedì comprendevano fino a 50 aerei da combattimento F-15IA multiruolo e kit di aggiornamento a metà vita per gli aerei da combattimento e altro equipaggiamento correlato, valutati 18,82 miliardi di dollari; 30 AIM-120C-8 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAMs) e una sezione di guida AMRAAM per un valore stimato di 102,5 milioni di dollari; 32.739 cartucce da 120 mm per carri armati e altro equipaggiamento per un valore stimato di 774,1 milioni di dollari; 50.000 cartucce per mortai ad alto esplosivo e equipaggiamento correlato per un valore stimato di 61,1 milioni di dollari; e un numero non specificato di veicoli tattici medi

Leggi anche: