- Il dipartimento di indagine criminale sta equipaggiando il suo personale con le abilità di risposta alle emergenze.

In diverse centri di assistenza urgente situati in Baden-Württemberg, i membri dello staff spesso si trovano di fronte a insulti verbali, minacce o addirittura aggressioni fisiche. Circa 100 lavoratori in questi luoghi hanno ricevuto formazione da esperti dell'Ufficio Criminale di Stato (LKA), come riferito dal Presidente Andreas Stenger a Stuttgart. "È allarmante assistere a atti di violenza contro i dipendenti dei centri di assistenza urgente." Oltre a causare danni fisici, questi incidenti spesso portano a stress emotivo, influenzando il senso di sicurezza dei lavoratori.

Stando alle informazioni fornite dall'LKA, i crimini ostili negli ospedali e nei reparti di emergenza hanno registrato un aumento: le statistiche criminali della polizia hanno riportato 816 incidenti nel 2019, che sono cresciuti a 1.047 casi nel 2023. La gamma di crimini include lesioni semplici, furti e persino tentati omicidi.

Un'iniziativa a Stuttgart incentrata sulla prevenzione è stata così fruttuosa che il programma educativo della polizia è stato esteso a tutta la Baden-Württemberg, come annunciato da Stenger. La prevenzione efficace va oltre l'azione immediata contro le minacce immediate. "Il nostro approccio include una strategia a lungo termine e la sensibilizzazione pratica del personale dei pronto soccorso." Inoltre, la formazione non si è limitata solo al personale, ma ha evidenziato anche possibili modifiche negli aspetti strutturali, tecnici e organizzativi per prevenire l'aggressione in generale.

I centri di assistenza urgente operano quando i medici di famiglia non sono disponibili durante le ore di lavoro regolari. Sono gestiti dall'Associazione dei Medici di Assicurazione Sanitaria Statutaria Baden-Württemberg (KVBW) in Baden-Württemberg.

L'iniziativa per prevenire la violenza nei centri di assistenza urgente, così efficace a Stuttgart, è stata estesa a tutta la Baden-Württemberg dall'LKA. Questa estensione del programma di prevenzione è benefica non solo per il personale, ma per l'intera comunità dei centri di assistenza urgente in Baden-Württemberg.

