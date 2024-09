Il Dipartimento di Giustizia sta cercando di costruire un caso di tentato omicidio contro l'individuo implicato nell'incidente che coinvolse Trump nel suo campo da golf.

In corso di indagine, gli investigatori stanno valutando la possibilità di un coinvolgimento estero, come eventuali connessioni con le minacce persistenti dell'ex presidente da parte dell'Iran o i precedenti viaggi all'estero di Ryan Wesley Routh, hanno confidato a CNN fonti vicine alla situazione. Finora, non ci sono prove che suggeriscano che il sospetto fosse ispirato o istigato da entità straniere per prendere di mira l'ex presidente.

Da quando è stato catturato domenica, Routh si è rifiutato di collaborare con l'FBI. Al momento, è accusato solo di reati legati alle armi.

Tuttavia, le autorità e i pubblici ministeri hanno indicato la loro convinzione che l'incidente fosse un tentato omicidio dell'ex presidente e si stanno impegnando per raccogliere prove a sostegno di ulteriori accuse.

Tuttavia, ci sono complicazioni a causa della dichiarazione del Servizio Segreto degli Stati Uniti secondo cui Routh non aveva una linea di vista chiara sull'ex presidente dalla sua posizione ai margini del campo da golf e non aveva sparato un colpo prima di essere affrontato da un agente del Servizio Segreto e fuggire dalla scena. Ciò richiede l'uso di prove alternative per stabilire le intenzioni di Routh per quel giorno.

Il procuratore distrettuale della contea di Palm Beach, David Aronberg, ha spiegato che gli investigatori federali necessitano di prove concrete che dimostrino che Routh aveva l'intenzione di prendere di mira l'ex presidente e avesse compiuto passi concreti verso tale obiettivo per intentare le accuse più gravi contro di lui.

Il 20 marzo, Routh è previsto per un'udienza di detenzione, durante la quale i pubblici ministeri argomenteranno per la sua detenzione continua prima del processo. Non ha ancora presentato una dichiarazione di colpevolezza e i pubblici ministeri mantengono il diritto di presentare ulteriori accuse in qualsiasi momento.

Ricerca di testimoni e collegamenti esteri

Gli investigatori federali continuano a esaminare i dispositivi digitali e gli altri dispositivi elettronici di Routh, nonché a intervistare potenziali testimoni. Si spera che ciò fornisca maggiore chiarezza riguardo alle intenzioni e al movente di Routh.

Gli investigatori hanno contattato la famiglia e gli amici di Routh in diversi luoghi, compresi la Carolina del Nord e le Hawaii. Hanno anche perquisito una proprietà alle Hawaii dove Routh aveva precedentemente risieduto.

L'FBI continua a esaminare la possibilità di un collegamento estero, dati i numerosi minacce all'ex presidente provenienti dall'estero e i dettagli relativi ai viaggi all'estero di Routh, come l'Ucraina.

Chelsea Walsh, che ha segnalato il comportamento di Routh alle autorità federali dopo averlo incontrato a Kyiv mentre lavorava come infermiera e averlo trovato preoccupante, ha contattato CNN dopo il tentato assassinio all'inizio di questa settimana. Ha rivelato di aver poi fatto seguito con l'FBI, sebbene abbia rifiutato di fornire dettagli sulla loro conversazione.

Routh è stato trattenuto dalla Polizia di Frontiera e dall'Immigrazione quando è tornato negli Stati Uniti dall'Ucraina e successivamente è stato rimesso alle Indagini sulla Sicurezza Interna. L'esecutivo associato direttore delle Indagini sulla Sicurezza Interna, Katrina Berger, ha informato i legislatori del Campidoglio che, secondo lei, non ci sarebbe stata alcuna ragione per trattenere Routh immediatamente al suo ritorno.

"Sulla base delle informazioni che ho letto, non ci sarebbe stata alcuna ragione per trattenerlo immediatamente. Non aveva fatto minacce, ad esempio, contro il presidente o l'ex presidente Trump", ha detto Berger. Ha aggiunto che il fatto che Routh non fosse stato trattenuto immediatamente non significava che non fosse stato sottoposto a ulteriori indagini.

Le preoccupazioni riguardo a un potenziale collegamento estero derivano in parte dalle informazioni che suggeriscono i piani iraniani per assassinare l'ex presidente. Da prima e dopo che un cecchino ha sparato all'ex presidente durante il suo comizio del 13 luglio a Butler, in Pennsylvania, queste preoccupazioni hanno sollevato domande sulla sicurezza dell'ex presidente.

Al momento, gli investigatori non hanno trovato alcuna prova che colleghi l'Iran o qualsiasi altro governo estero al sospetto arrestato domenica o al cecchino che ha tentato di assassinare l'ex presidente durante il comizio in Pennsylvania.

Tuttavia, la minaccia iraniana rimane una preoccupazione significativa per gli ufficiali statunitensi e ha spinto l'FBI a indagare accuratamente sulla possibilità di un collegamento estero in entrambi i casi.

Storia sui social media di Routh

Gli investigatori stanno esaminando la storia sui social media di Routh per acquisire una comprensione più completa delle sue intenzioni e dei suoi moventi.

I post online rivelano l'ostilità di Routh verso l'ex presidente, che è diventata centrale in un mondoview disordinato e fantasioso che si concentra sull'Ucraina, Taiwan, la Corea del Nord e la presunta "fine dell'umanità".

Nel giugno 2020, Routh ha dichiarato di aver votato per l'ex presidente nel 2016, ma in seguito ha ritirato il suo sostegno.

"Io e il mondo speravamo che il presidente Trump fosse diverso e migliore del candidato, ma tutti siamo stati gravemente delusi e sembra che tu stia peggiorando", ha scritto su X, precedentemente Twitter. "Sarò felice quando te ne andrai."

Routh ha anche menzionato l'ex presidente nel suo libro, intitolato "La guerra irrisolvibile dell'Ucraina: il difetto fatale della democrazia, l'abbandono del mondo e il cittadino globale-Taiwan, Afghanistan, Corea del Nord e la fine dell'umanità".

Nel libro, ha criticato il ritiro dell'ex presidente dall'accordo nucleare con l'Iran nel 2018, definendolo un "enorme errore" che ha spinto Teheran più vicino alla Russia e ha consentito alla Russia di fornire droni che causano distruzione in Ucraina.

Routh ha anche suggerito nel libro che l'Iran fosse "libero di assassinare Trump".

Questi post da soli sembrano insufficienti per accusare Routh di aver tentato di assassinare l'ex presidente, secondo Aronberg.

Le autorità hanno inoltre la possibilità di presentare ulteriori accuse contro Routh, come aggressione grave con un'arma contro un ufficiale federale della pace.

Data la miriade di minacce all'ex presidente provenienti da fonti estere, gli investigatori federali stanno esaminando accuratamente la possibilità di un collegamento estero nel caso di Ryan Wesley Routh, compresi i suoi viaggi in luoghi come l'Ucraina.

Chelsea Walsh, un'infermiera che ha segnalato il comportamento preoccupante di Routh a Kyiv, ha contattato le autorità dopo il tentato assassinio, indicando di aver poi fatto seguito con l'FBI.

