Il Dipartimento di Giustizia sostiene che la Corte Suprema dovrebbe rinviare l'attuazione di alcuni elementi della legge dell'Arizona che richiede la prova della cittadinanza per gli elettori.

Il massimo tribunale è chiamato a intervenire in una controversia riguardante i regolamenti di voto di uno stato cruciale, che coinvolge un argomento che risuona con la tensione politica durante la crociata politica del 2024.

In una presentazione in tribunale, la Procuratrice Generale degli Stati Uniti Elizabeth Prelogar ha dichiarato che "l'intervento giudiziario in questo momento potrebbe compromettere il funzionamento ordinato delle elezioni, potenzialmente privando del diritto di voto numerosi elettori che hanno già effettuato la registrazione utilizzando il modulo federale di registrazione".

La disputa è stata sostenuta dalle autorità statali democratiche dell'Arizona, che hanno dichiarato nelle loro dichiarazioni in tribunale che l'intervento giudiziario a questo stadio sarebbe "destabilizzante".

L'amministrazione Biden, insieme alle organizzazioni per i diritti civili che hanno anche intentato azioni legali contro la legge del 2022, afferma che essa confligge con il National Voter Registration Act, poiché impone che gli individui che utilizzano il modulo di registrazione federale forniscano documenti che dimostrino la loro cittadinanza per votare alle elezioni presidenziali e per utilizzare il voto per corrispondenza nello stato.

Il Comitato Nazionale Repubblicano e i legislatori statali repubblicani hanno chiesto lo scorso venerdì alla Corte Suprema di reintrodurre il requisito per le prossime elezioni, dopo una decisione di un giudice di primo grado che lo aveva abolito.

I gruppi per i diritti civili sono riusciti a impugnare un'altra disposizione della legge che richiedeva documenti che dimostrino la cittadinanza per gli individui che utilizzano il modulo di registrazione statale per il voto, eliminando le precedenti tutele per le registrazioni dei votanti che non avevano quei documenti.

I gruppi hanno argomentato che la legge viola un decreto consensuale del 2018 derivante da una causa legale separata. Secondo il decreto consensuale, gli ufficiali del contea utilizzano i registri dello stato DMV per verificare lo stato di cittadinanza dei votanti che non hanno fornito la prova di cittadinanza, ma la misura del 2022 porrebbe fine a questa pratica per gli individui che si registrano utilizzando il modulo di registrazione statale.

I gruppi per i diritti civili, in una presentazione unita dal Comitato Nazionale Democratico e dal partito statale democratico venerdì, hanno detto alla Corte Suprema che permettere che questa parte della legge entri in vigore disfrancherebbe i votanti.

Se la Corte Suprema accoglie la richiesta dei Repubblicani, i Democratici e i gruppi hanno scritto che "i votanti vedrebbero le loro applicazioni respinte unicamente in base al tipo di carta che utilizzano per registrarsi".

I Repubblicani sono ansiosi di fare della presunta minaccia del voto di non cittadini un tema di spicco nella campagna elettorale del 2024. La complessa formulazione della legge di Arizona sulla prova di cittadinanza è in parte dovuta a una sentenza della Corte Suprema del 2013 che ha limitato quando possono essere richiesti quei documenti per votare. La Corte Suprema, citando il NVRA, ha stabilito allora che gli stati non possono richiedere documenti che dimostrino la cittadinanza per le elezioni federali per i registrati che utilizzano il modulo federale se il modulo stesso non include la richiesta.

