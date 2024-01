Il Dipartimento di Giustizia indaga sul PGA Tour per possibili violazioni dell'antitrust che coinvolgono la LIV Golf

"Questo non era inaspettato", ha dichiarato un portavoce del PGA Tour in un comunicato. "Abbiamo affrontato questa situazione nel 1994 e siamo fiduciosi in un risultato simile".

Il Dipartimento di Giustizia e la LIV Golf hanno rifiutato di commentare.

A giugno, il commissario del PGA Tour Jay Monahan aveva annunciato che tutti i golfisti che avevano partecipato al controverso LIV Golf Invitational Series, sostenuto dai sauditi, erano stati sospesi e non avrebbero più potuto partecipare ai tornei del PGA Tour.

Il mese scorso la LIV Golf ha rilasciato una dichiarazione in cui definiva la mossa della PGA "vendicativa".

Diversi golfisti di spicco come Phil Mickelson, Dustin Johnson e Brooks Koepka si sono uniti alla LIV, presieduta dall'ex numero 1 del mondo Greg Norman e sostenuta dal Public Investment Fund dell'Arabia Saudita, un fondo sovrano presieduto da Mohammed bin Salman, il principe ereditario dell'Arabia Saudita.

Finora la serie ha organizzato due tornei, a Londra e nei pressi di Portland, in Oregon.

A giugno, Monahan ha dichiarato che la LIV rappresenta una seria minaccia per il successo del PGA Tour.

"Se questa è una corsa agli armamenti e se le uniche armi sono le banconote, il PGA Tour non può competere", ha detto. "Il PGA Tour, un'istituzione americana, non può competere con una monarchia straniera che spende miliardi di dollari nel tentativo di comprare il gioco del golf.

"Siamo favorevoli a una buona e sana concorrenza. La LIV Saudi Golf League non è questo. È una minaccia irrazionale, che non si preoccupa del ritorno sugli investimenti o della vera crescita del gioco".

