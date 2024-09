Il Dipartimento di Giustizia ha intentato una causa contro l' Alabama per il loro tentativo di eliminare oltre 3.000 registri elettorali quasi prima delle elezioni.

Il Segretario di Stato repubblicano dell'Alabama, Wes Allen, ha dichiarato l'13 agosto di aver avviato la rimozione di 3.251 individui etichettati come non cittadini dai registri elettorali dello stato. Despite acknowledging the possibility that alcuni di questi individui potrebbero aver acquisito la cittadinanza e ora essere idonei a votare, Allen ha portato avanti la procedura.

In un'azione legale di 18 pagine presentata al tribunale federale dell'Alabama, il Dipartimento di Giustizia ha argomentato che la pulizia massiccia dei registri elettorali contraddice il National Voter Registration Act, che regola come e quando la maggior parte degli stati può apportare modifiche sostanziali alle loro liste di registrazione elettorale. Secondo la legge federale, gli stati devono mantenere un periodo di tranquillità di 90 giorni durante il quale gli ufficiali non possono "rimuovere sistematicamente i nomi dei votanti non idonei dalle liste ufficiali dei votanti idonei".

"Anche se oltre 700 individui interessati dal Programma si sono successivamente reregistrati e hanno ripristinato il loro status attivo nei registri di registrazione elettorale dello Stato, è probabile che centinaia o addirittura migliaia di votanti registrati ed idonei dalla lista - cittadini degli Stati Uniti - rimangano in stato di inattività e siano a rischio di essere privati del diritto di voto solo poche settimane prima delle prossime elezioni federali", hanno affermato gli avvocati del DOJ nella causa.

"Le azioni illecite dell'Alabama hanno confuso e scoraggiato i cittadini degli Stati Uniti che hanno pieno diritto di voto - la stessa situazione che il Congresso ha cercato di prevenire quando ha adottato la disposizione del periodo di tranquillità", ha sostenuto la denuncia, aggiungendo che azioni come quelle dell'Alabama "tendono ad essere più errate di altri tipi di manutenzione delle liste".

La causa recentemente presentata aumenta il conflitto legale contro le azioni dell'Alabama, che erano state precedentemente contestate da votanti dell'Alabama, compresi quelli interessati dalla purga. Il giudice che sovrintende ai due casi ha annunciato sabato di averli combinati "considerando l'urgenza e la natura tempestiva di queste cause legali e la necessità di efficienza giudiziaria".

Oltre ad altre richieste, il Dipartimento di Giustizia chiede al tribunale di annullare le azioni dell'Alabama per tutti i votanti idonei interessati dalla purga per consentire loro di votare liberamente nel giorno delle elezioni.

"Nell'avvicinarsi del giorno delle elezioni, è essenziale che l'Alabama allevii la confusione causata dalle sue comunicazioni di manutenzione delle liste che violano la legge federale", ha dichiarato l'Assistente Avvocato Generale Kristen Clarke in una dichiarazione. "Il Dipartimento di Giustizia continuerà a utilizzare tutte le risorse a sua disposizione per tutelare i diritti di voto di ogni votante idoneo".

Allen ha rifiutato di commentare la causa, dichiarando in una dichiarazione che era obbligato a impedire ai non cittadini di partecipare alle elezioni degli Stati Uniti.

"Sono stato eletto come Segretario di Stato dal popolo dell'Alabama e è mio dovere costituzionale garantire che solo i cittadini americani votino nelle nostre elezioni", ha dichiarato Allen. "Riguardo alla causa del Dipartimento di Giustizia, questo ufficio non commenta la

Leggi anche: