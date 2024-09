Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sostiene che Visa si sia impegnata in un monopolio illecito, aumentando così il costo di "quasi tutto".

Per oltre un decennio, secondo le accuse, Visa avrebbe abusato della sua posizione di forza nel settore delle carte di debito per costringere le attività commerciali a optare per la rete Visa invece di quella dei concorrenti e ostacolare i nuovi entranti sul mercato.

In una dichiarazione, il Procuratore Generale Merrick Garland ha affermato: "Affermiamo che Visa ha illegalmente accumulato il potere di applicare commissioni che significativamente superano ciò che potrebbe chiedere in un mercato equo". Queste commissioni vengono ultimately trasferite ai consumatori, attraverso aumenti di prezzo o diminuzione della qualità o dei servizi. Di conseguenza, le pratiche illecite di Visa influenzano non solo il prezzo di un singolo prodotto, ma quasi tutto.**

CNN ha richiesto un commento a Visa riguardo alla causa legale.

Di recente, il Dipartimento di Giustizia ha intrapreso azioni significative. Ad esempio, ha presentato cause civili contro una società immobiliare accusata di aver gonfiato i canoni in tutto il paese e contro la società madre di Ticketmaster, Live Nation. Inoltre, un giudice ha stabilito che Google ha violato le leggi antitrust con il suo business dei motori di ricerca.

Questa causa antitrust contro Visa arriva solo tre anni dopo che il Dipartimento di Giustizia ha tentato di impedire a Visa di acquisire la società di tecnologia finanziaria Plaid. L'accordo di fusione da $5,3 miliardi è stato risolto e la causa è stata archiviata.

Secondo la nuova denuncia contro Visa, presentata in un tribunale federale a New York, oltre il 60% delle transazioni di debito nel paese avvengono sulla rete Visa. Visa guadagna più di $7 miliardi in commissioni di elaborazione da queste transazioni, secondo il dipartimento.

Per mantenere il controllo, Visa impone accordi di esclusiva che penalizzano i venditori e le banche che vogliono elaborare le transazioni attraverso altri sistemi, proteggendo effectively l'azienda dalla concorrenza.

"Visa induce anche potenziali concorrenti a diventare associati invece che rivali offrendo incentivi finanziari sostanziali e minacciando commissioni extra punitive", ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia in un comunicato stampa. "Come afferma la denuncia, Visa ha manipolato la concorrenza perché temeva di perdere quote di mercato, entrate o essere soppiantata da un'altra rete di debito".

I commercianti e i rivenditori hanno costantemente criticato le società di carte di credito come Visa per aver

Leggi anche: