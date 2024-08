- Il Dipartimento delle ferrovie distribuirà biglietti ferroviari ai giovani.

Giovani residenti in Sassonia hanno un'altra occasione per assicurarsi i biglietti per un viaggio in treno attraverso l'Europa. Il Ministero degli Affari Europei ha dichiarato che saranno distribuiti 700 biglietti Interrail tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 27 anni. In particolare, 250 di questi biglietti sono riservati agli apprendisti. Dal marzo al novembre 2025, i vincitori fortunati potranno esplorare l'Europa in modo indipendente o in coppia, utilizzando i treni. Inoltre, viene offerto un incentivo finanziario aggiuntivo di 250 euro.

Come Ministro degli Affari Europei, Katja Meier del partito dei Verdi, ha dichiarato: "Uno dei maggiori successi della storia europea è la possibilità di viaggiare, imparare e lavorare insieme senza restrizioni". L'iniziativa "Saxorail", lanciata nel 2022, mira a consentire ai giovani di immergersi appieno nelle "diverse offerte" dell'Europa. Dal 15 settembre al 15 ottobre, i partecipanti interessati possono registrarsi online per il sorteggio. Lo scorso anno, ci sono state 3.200 domande per i biglietti Interrail.

Dopo il lancio con successo dell'iniziativa "Saxorail", molti viaggiatori in erba hanno dimostrato interesse nel visitare l'Europa. Questo interesse è evidente nel gran numero di domande per i biglietti Interrail, con oltre 3.200 domande lo scorso anno, comprese quelle per destinazioni come Dresda. I biglietti Interrail, che fanno parte dell'iniziativa "Saxorail", offrono ai giovani l'opportunità di esplorare l'Europa a costi accessibili.

